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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-9-2022

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين 5-9-2022.

 

 أسعار الذهب اليوم في مصر

 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 951 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1110 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1269 جنيها للجرام.

اما سعر الجنيه الذهب فسجل 8880 جنيها. 

 

وأظهر أعلي  سعر الذهب في مصر والذي كان من نصيب عيار 24 الأعلى فئة مسجلا 1227 جنيها للبيع و1126 جنيها للشراء في أول تعاملات اليوم الإثنين الموافق 5-9-2022.

ومع أول تعاملات اليوم  استقر سعر الذهب، بعد أن تراجع سعر المعدن الأصفر جنيهين على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين وذلك على مستوى الاعيرة الذهبية المختلفة.

سعر المصنعية والدمغة: 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب اسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب متوسط سعر المصنعية والدمغة

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