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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات بجنوب سيناء وإزالة فورية على مساحة كبيرة بدهب

إزالة في طور سيناء
إزالة في طور سيناء

استمرت حملات الإزالة في جميع مدن جنوب سيناء التعديات علي أراضي الدولة والبناء بدون ترخيص وخاصة في مدينتي طور سيناء ودهب ؛ فقد شن مجلس مدينة طور سيناء حملات إزالة التعديات بجانب العمارات السكنية بحي مبارك الجديد و٨٤٠ وحدة  وتمت إزالة الأسوار الخشبية للحدائق الأرضية بالعمارات السكنية .


وفي دهب   أزالت  الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء  حالة تعدي في المهد على أملاك الدولة بالتعاون مع الجهات الأمنية وكافة أجهزة الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ20 لإزالة التعديات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خالد فودة محافظ جنوب سيناء.


وقال اللواء عبد الله الديب رئيس مدينة دهب، إنه جرى رصد حالة تعدي على أملاك الدولة بمنطقة العصلة خلف مركز الشباب، وتضمنت تعدي أحد المواطنين بالبناء على مساحة كبيرة تصل إلى 750 متر مربع، وعلى الفور جرى التواصل مع الجهات المعنية، وتوفير المعدات الثقيل لإزالة حالة التعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.


وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى أيضًا إزالة حالة تعدي بمنطقة الزرنوق، عقب قيام أحد المواطنين بالتعدي على أملاك الدولة بعمال بناء على مساحة 25 مترًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، على استمرار حملات الإزالة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه المعتدين على أملاك الدولة بدون وجه حق، وذلك للقضاء على كافة أشكال التعديات.

إزالة في مدينتي طور سيناء ودخل

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استمرار حملات الازالة دهب طور سيناء مساحة كبيرة

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