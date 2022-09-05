بحضور نجوم الرياضة.. شاهد لحظة تشييع جثمان والد أمير توفيق لمثواه الأخير

خرج منذ قليل جثمان الراحل والد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ، من مسجد الصديق بشيراتون متوجهًا إلى مقابر العائلة بالروبيكي لدفنه إلى مثواه الأخير.
وحرص على توديعة عدد من نجوم الرياضة منهم خالد مرتجي والعامري فاروق، ووليد سليمان وخالد بيبو وحسام غالي ، وكابتن محمود الخطيب، ومحمد فضل نجم الاهلي السابق وطارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي وأحمد فتحي لاعب الأهلي السابق .
وأعلن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، عن وفاة والده، أمس الأحد، وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "انا لله وانا اليه راجعون، أبي الحبيب في ذمة الله. برجاء الدعاء له بالمغفرة والرحمة.
ويعد أمير توفيق ، واحداً من أبناء الأهلي الذين تربوا بين جدرانه وكان حارساً للمرمي قبل أن يعتزل اللعب في وادي دجلة ، ثم يسافر للحصول علي دورات في التسويق الرياضي ثم عمل مديراً للتسويق بالأهلي في وقت المجلس السابق ثم أنتقل مديراً لتسويق شركة صلة الرياضية، وعاد من جديد بقرار مجلس الإدارة الي النادي الاهلي لتولى منصب مدير لجنة التعاقدات في النادي.