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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور نجوم الرياضة.. شاهد لحظة تشييع جثمان والد أمير توفيق لمثواه الأخير

صدى البلد

خرج منذ قليل جثمان الراحل والد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ، من مسجد الصديق بشيراتون متوجهًا إلى مقابر العائلة بالروبيكي لدفنه إلى مثواه الأخير.

وحرص على توديعة عدد من نجوم الرياضة منهم خالد مرتجي والعامري فاروق، ووليد سليمان وخالد بيبو وحسام غالي ، وكابتن محمود الخطيب، ومحمد فضل نجم الاهلي السابق وطارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي  وأحمد فتحي لاعب الأهلي السابق .

الخطيب يحضر جنازة والد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي .. شاهد

نجوم الرياضة يرافقون جثمان والد أمير توفيق لصلاة الجنازة بمسجد الصديق |شاهد

وأعلن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، عن وفاة والده، أمس الأحد، وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "‏انا لله وانا اليه راجعون، أبي الحبيب في ذمة الله. برجاء الدعاء له بالمغفرة والرحمة.

ويعد أمير توفيق ، واحداً من أبناء الأهلي الذين تربوا بين جدرانه وكان حارساً للمرمي قبل أن يعتزل اللعب في وادي دجلة ، ثم يسافر للحصول علي دورات في التسويق الرياضي ثم عمل مديراً للتسويق بالأهلي في وقت المجلس السابق ثم أنتقل مديراً لتسويق شركة صلة الرياضية، وعاد من جديد بقرار مجلس الإدارة الي النادي الاهلي لتولى منصب مدير لجنة التعاقدات في النادي.

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جنازة والد امير توفيق وفاة والد امير توفيق امير توفيق والد أمير توفيق

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