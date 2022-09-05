الخطيب والعامري ومرتجي وطارق قنديل في تشييع جثمان والد أمير توفيق

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي على حضور مراسم تشييع جثمان والد أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، والذي جرى ظهر اليوم بمسجد الصديق بمصر الجديدة.

حضر المراسم كل من العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق وطارق قنديل ومحمد الدماطي عضوي المجلس.



كما حضر أيضا حسام غالي عضو مجلس الإدارة وأسرته ومحمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي والدكتور هشام العامري عضو مجلس إدارة الأهلي السابق وجمال جبر مدير إدارة الإعلام بالنادي ومحمد يوسف المدير التنفيذي لشركة الأهلي للإنتاج الاعلامي.



كما حرص على الحضور أيضا أحمد فتحي نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.

