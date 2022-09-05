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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب : تسيير جسر بري من المساعدات للسودان يؤكد أخوية مصر لأشقائها العرب

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ

أكد الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، على أهمية الدور الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات السيول التى اجتاحت عدد من المناطق في جمهورية السودان، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بتسيير جسر بري لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني.

وقال "الهضيبي" فى بيان صحفى له إن هذه الخطوات تؤكد على عمق العلاقات بين مصر والسودان ، مشيرا إلى أن الجسر البري احتوي على أطنان من المساعدات الإغاثية، اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية بإجمالى 90 شاحنة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء السودانيين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،أن مثل هذه المواقف تؤكد على حرص مصر على الالتزام بمسئولياتها تجاه الدول العربية، باعتبارها الشقيقة الكبري لهم، كما تؤكد حرصها على أمن واستقرار جميع دول المنطقة ، لافتا إلى أن مصر كانت حريصة على تقديم المساعدات رغم ما تمر به من أزمات بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية، إلا أن شعورها بالمسئولية كان الدافع الأساسي لقيادتها السياسية.

وطالب "الهضيبي"، المجتمع المدنى المصري في التحرك من أجل مساعدة الشعب السودانى في محنته ، لافتا إلى العلاقات  التاريخية التى جمعت مصر والسودان، حيث اعتبر كل منهما جزء من الأمن القومي للآخر.

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