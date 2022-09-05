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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الحبوب: مخزون القمح يكفي 7 أشهر.. والحكومة استلمت 4.2 مليون طن

صدى البلد

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة نجاح موسم القمح هذا العام  نتيجة حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تيسير كافة إجراءات التوريد طوال فترة الموسم هذا العام ، مما أدى الى اقبال المزارعين على التوريد بكميات كبيرة .


وقال النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ،نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص في إنتاج الخبز المدعم وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وأدت هذه الخطوات الى عدم حدوث أي أزمات في الأسواق ،في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع والمنتجات الغذائية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية .
 
وأوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين ،نجحت هذا العام  في استلام نحو 4.2  مليون طن قمح من المزارعين نتيجة حرص القيادة السياسية على دعم المزارعين وصرف حافز إضافى حافز لتشجيع المزارعين على التوريد ، كما أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يتجاوز الـ 7 أشهر لأول مرة ، حيث أن التيسيرات التي اتخذتها وزارة التموين  هذا العام وصرف مستحقات المزارعين أول بأول ساهمت في زيادة معدلات توريد القمح المحلى مقارنة بالعام الماضى .

وأضاف "عبدالغفار" أن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع ساهم  أيضا في زيادة السعة التخزينية للأقماح والحد من الكميات التى كانت تهدر بسبب سوء التخزين فى شون ترابية مكشوفة ،حيث كان يصل نسبة الهدر الى حوالى 10% ، كما  المخزون يكفي لفترات طويلة  مما يؤكد نجاح الحكومة في الوصول الى بر الأمان من خلال توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين رغم ما تعانيه كبرى الدول من أزمات كبيرة في السلع الغذائية

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