عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكلت أوراق رسمية.. معزة جائعة تسطو على سيارة شرطة في أمريكا.. فيديو

معزة تقتحم سيارة
معزة تقتحم سيارة الشرطة

أفعال الحيوانات لا يمكن التنبؤ بها، ويبدو أن بعض الحيوانات لديهم ميل لحب الجلوس في السيارات حيث الشعور بالراحة والأمان وبعض الرفاهية، آخر تلك الطرائق بطلتها معزة قررت اقتحام سيارة شرطة والتهام أوراق رسمية لمندوب شرطي.

وفقا لموقع motor biscuit صادف المندوب الشرطي كيسي ثروور، من مقاطعة ماديسون ، ألاباما الذي خدم لمدة 40 عاما في قوات إنفاذ القانون، العديد من الحوادث والأشياء غير التقليدية  ومع ذلك تظل مواجهته مع المعزة الجائعة هي الأغرب.

أثناء تقديم كيسي لأوراق مدنية ، قامت معزة جائعة باقتحام سيارته الدورية لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء تأكله وذلك لأن كيسي نسى الباب مفتوح مما سهل عملية الماعز، كان من السهل على الماعز اقتحام سيارة الدورية، لم يكن عليها كسر النوافذ أو مصارعة أقفال محكمة، كل ما كان عليها فعله هو القفز إلى داخل سيارة الشرطة ، بعد رؤية الماعز في سيارة الشرطة ، صرخ المندوب، "اخرج من هنا! هل تمزح معي؟"، ولكن المعزة البائسة لم تستجب لأوامر الضابط وقامت بالتهام حزمة من الأوراق وجدتها داخل السيارة.

الواحدة منهما تبلغ 55 سنتيمترا .. ماعز باكستاني يمتلك أطول أذنين|فيديوجراف

ولادة ماعز نوبي بـ أطول أذن في العالم بباكستان|شاهد

لحسن الحظ التقط مندوب الشرطة هذه الواقعة الطريفة وقام بتسجيلها من خلال هاتفه النقال وسرعان ما نتشر مقطع الفيديو على كل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التيك وتوك وحقق نسبة مساهدات عالية لغرابته وطرافته.

 

الجدير بالذكر أن الماعز من الحيوانات التي تلتهم أي شيء أمامها، - بمعدتها المكونة من أربع أقسام. هم من الحيوانات العاشبة أي الذين يأكلون العشب في المقام الأول ، لكن الماعز الجبلي يأكل أيضًا الطحالب والنباتات الأخرى. ومع ذلك بحسب موقع Live Science ، "العديد من الماعز الداجنة ستأكل أيضًا القمامة ، أو نباتات المنزل ، أو أي عناصر أخرى تجدها ملقاة حولها."

ماديسون ألاباما معزة سيارة الماعز الجبلى الشرطة سيارة شرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما| وهذا سعره مقابل الجنيه

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

سوبارو تشوق عملائها لـ Crosstrek من الجيل التالي في 15 ثانية

مرسيدس تقدم SL55 و SL63 في إصدارات AMG حصريا بزيادة سعرية

قادمة من أفلام الخيال العلمي.. Areil تكشف عن سيارتها الخارقة Hipercar

بورشه تُعيَّن الخبير الرقمي لمرسيدس بنز "ساجد خان" في مجلس إدارتها

ارتفاع إيرادات بولستار 95% في النصف الأول من 2022

مرحلة أولى.. بي إم دبليو تقدم أسطولا صغيرا من iX5 بالوقود الهيدروجيني

تكنولوجيا مستدامة.. بولستار تتعاون مع شركة Candela لبناء القوارب والسفن الكهربائية

بينيلوبي كروز وآدم درايفر في إيطاليا لتصوير فيلم "فيراري"

ترشيحاتنا

جهزوا الملاجئ.. أوكرانيا تحذر سكان القرم وتستعد لشن هجوم مضاد

هيدي كرم: إهمال المرأة لنظافتها الشخصية يؤثر على علاقتها بزوجها

مصري ولا هندي.. عزة مصطفى تحسم الجدل حول صورة طفل يذاكر تحت إنارة الشارع

بحبه.. ظهور آيتن عامر مع ويجز بعد طلاقها والأخير يرد: بالي عليك مشغول

إحالة مسئولي جمارك الواردات بمطار القاهرة إلى الجنايات للتلاعب في الشحنات.. خاص

التخطيط: كل مليار يستثمره الصندوق السيادي يجذب استثمارات بقيمة 5,4 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل طاجن شهي في الفرن

محترم وذكي.. ندى الكامل تخرج عن صمتها وتعترف بحبها لـ عمر كمال

قبل عرضه على MBC.. لقطات من مسلسل "ستيليتو" |شاهد

بـ فستان قصير .. دينا تثير الجدل بإطلالة جريئة | شاهد

فيديو

العرض فى نهاية سبتمبر.. تيم حسن يكشف عن برومو فيلم الهيبة

فتاة المنصورة.. هل ينجح فريد الديب في إنقاذ رقبة قاتل نيرة أشرف؟

لن تتخيل بعضهم.. أشقاء فنانين مصريين تعرفهم لأول مرة

وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية محلياً ودولياً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ