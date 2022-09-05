أكلت أوراق رسمية.. معزة جائعة تسطو على سيارة شرطة في أمريكا.. فيديو

أفعال الحيوانات لا يمكن التنبؤ بها، ويبدو أن بعض الحيوانات لديهم ميل لحب الجلوس في السيارات حيث الشعور بالراحة والأمان وبعض الرفاهية، آخر تلك الطرائق بطلتها معزة قررت اقتحام سيارة شرطة والتهام أوراق رسمية لمندوب شرطي.

وفقا لموقع motor biscuit صادف المندوب الشرطي كيسي ثروور، من مقاطعة ماديسون ، ألاباما الذي خدم لمدة 40 عاما في قوات إنفاذ القانون، العديد من الحوادث والأشياء غير التقليدية ومع ذلك تظل مواجهته مع المعزة الجائعة هي الأغرب.

أثناء تقديم كيسي لأوراق مدنية ، قامت معزة جائعة باقتحام سيارته الدورية لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء تأكله وذلك لأن كيسي نسى الباب مفتوح مما سهل عملية الماعز، كان من السهل على الماعز اقتحام سيارة الدورية، لم يكن عليها كسر النوافذ أو مصارعة أقفال محكمة، كل ما كان عليها فعله هو القفز إلى داخل سيارة الشرطة ، بعد رؤية الماعز في سيارة الشرطة ، صرخ المندوب، "اخرج من هنا! هل تمزح معي؟"، ولكن المعزة البائسة لم تستجب لأوامر الضابط وقامت بالتهام حزمة من الأوراق وجدتها داخل السيارة.

لحسن الحظ التقط مندوب الشرطة هذه الواقعة الطريفة وقام بتسجيلها من خلال هاتفه النقال وسرعان ما نتشر مقطع الفيديو على كل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التيك وتوك وحقق نسبة مساهدات عالية لغرابته وطرافته.

الجدير بالذكر أن الماعز من الحيوانات التي تلتهم أي شيء أمامها، - بمعدتها المكونة من أربع أقسام. هم من الحيوانات العاشبة أي الذين يأكلون العشب في المقام الأول ، لكن الماعز الجبلي يأكل أيضًا الطحالب والنباتات الأخرى. ومع ذلك بحسب موقع Live Science ، "العديد من الماعز الداجنة ستأكل أيضًا القمامة ، أو نباتات المنزل ، أو أي عناصر أخرى تجدها ملقاة حولها."