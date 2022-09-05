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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء الاجتماع الخامس لـ مجلس أمناء الحوار الوطني

مجلس أمناء الحوار
مجلس أمناء الحوار الوطني

بدأ، قبل قليل، الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطني، المنعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

ويناقش الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطني، أيضا اختيار اللجان الفرعية الخمسة عشر المتفرعة عنها، وذلك من بين الترشيحات التي قدّمتها الأطراف المشاركة في الحوار وبعض أعضاء مجلس الأمناء، لاختيار الأنسب منها لتولي هذه المهام بتوافق وقرارات مجلس الأمناء.

وقال المنسق العام للحوار الوطني، الدكتور ضياء رشوان، إنه إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سوف يُصدِر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح فيه ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.

الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني ضياء رشوان

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