الأوقاف تعلن تجديد اعتماد الواعظات المتطوعات

طالبت وزارة الأوقاف، جميع الراغبات في مواصلة العمل الدعوي ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التطوير المستمر لأداء جميع العاملين بها من أئمة وواعظات ارتقاء بمستوى الجميع، وفي إطار تجديد اعتماد الواعظات المتطوعات، من .

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه يتوقف تجديد الاعتماد واستخراج كارنيهات الواعظات الجديدة على ملء هذا النموذج، وسيتم عقب انتهاء هذه المدة تحديث قوائم الواعظات المعتمدات بكل محافظة، وقصر العمل بالمساجد وجميع الأعمال الدعوية المتصلة بها أو بأنشطة الوزارة على الواعظات المعينات والواعظات المجدد اعتمادهن دون سواهن.



لطلب تجديد الاعتماد اضغطي على الرابط التالي في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإعلان من هنا