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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لبحث التعاون.. رئيس جامعة عين شمس يستقبل الأمين العام لمجلس النواب البحريني

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الاثنين، بقصر الزعفران، المستشار راشد محمد بونجمة، الأمين العام لمجلس النواب بمملكة البحرين، بحضور الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي.

وتم خلال اللقاء بحث الاستعانة بأساتذة جامعة عين شمس في تقديم دورات تدريبية لشاغلي بعض الوظائف الهامة بدولة البحرين ، وجرى الاتفاق علي استمرار التواصل للتنسيق خلال الفترة المقبلة .

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أعرب  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب البحرينى ، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والبحريني.

من جانبه أشاد  المستشار راشد محمد بونجمة بعراقة جامعة عين شمس بما تمتلكه من كليات ومعاهد وكفاءة لأعضاء هيئة التدريس .

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