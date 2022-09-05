عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الضربة الروسية.. ماكرون يحذر الفرنسيين ويدعوهم لخفض استهلاك الطاقة

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى خفض استخدام فرنسا للطاقة بنسبة 10٪ في الأسابيع المقبلة لتجنب التقنين والتخفيضات وسط توترات مع روسيا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي، إن “خطط تقنين استهلاك الطاقة يجري إعدادها في حالة الحاجة إليها، وأن التخفيضات ستحدث كملاذ أخير”.

وأضاف: “أفضل طاقة هي التي لا نستهلكها، وحث الشركات والأسر الفرنسية على توفير الطاقة، بما في ذلك عن طريق رفض التدفئة وتكييف الهواء”.

وفي حديثه بعد مؤتمر بالفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أعلن ماكرون عن خطة لزيادة إمدادات الغاز إلى ألمانيا من فرنسا لتعويض انخفاض إمدادات الغاز الروسي من الشرق.

ستواصل ألمانيا تزويد فرنسا بالطاقة لتعويض النقص الناجم عن صيانة العديد من المفاعلات النووية الفرنسية.

ارتفاع قياسي لأسعار الغاز في أوروبا بعد إعلان روسيا قطع الإمدادات

أوكرانيا تتدخل لإنقاذ الاتحاد الأوروبي من أزمة الطاقة.. تفاصيل

من جانبها، حذرت الحكومة الألمانية شعبها وباقي الدول الأوروبية من "شتاء قارص" قريبًا، وذلك بعدما أعلنت روسيا الأسبوع الماضي قطع إمدادات الغاز عن أوروبا من خلال خط نورد ستريم 1.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان لها: "نفعل كل ما يلزم لتخطي الشتاء حتى من دون الغاز الروسي وهناك أشهر صعبة تنتظرنا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن المشكلات الفنية المتعلقة بتسليم الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ستستمر حتى يرفع الغرب العقوبات التي فرضها على روسيا.

وفي 31 أغسطس، أوقفت شركة “جازبروم” إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب “نورد ستريم” بشكل كامل.

وعلى الرغم من أنه كان من المقرر في البداية أن يستأنف نورد ستريم 1 نقل الغاز يوم الجمعة، أعلنت شركة “جازبروم” أنها ستظل مغلقة إلى أجل غير مسمى بسبب مشكلات فنية.

روسيا فرنسا المانيا ماكرون كييف أزمة الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

موضوعات متعلقة

بسبب غلاء المعيشة.. تراجع أسعار الغذاء والطاقة في روسيا يثير غضب البريطانيين

كارثة تهدد بريطانيا.. الشرطة تستعد لارتفاع معدلات الجريمة والاضطرابات بسبب أزمة الطاقة

روسيا تعلن أسر القوات الأوكرانية بعد هجوم فاشل علي محطة زابوريجيا

فضيحة سياسية.. ألمانيا تبحث عن جواسيس روس بالحكومة وتحقق مع مسئولين كبار

روسيا تتسلم شحنة طائرات مسيرة من إيران.. هل تستخدمها في أوكرانيا؟

حفاظا على استقلال أوكرانيا.. إعلام أمريكي يدعو زيلينسكي للتفاوض مع روسيا

أمريكا تدعو إلى إيقاف مفاعلات زابوريجيا.. هل تجنب أوروبا كارثة نووية؟

مع اقتراب الشتاء.. أمريكا تتدخل لإنقاذ أوروبا من أزمة الطاقة

ترشيحاتنا

لمواجهة أزمة الطاقة.. ألمانيا تتراجع عن إغلاق محطتين نوويتين

مذيعة الزمالك والهجوم على مرتضى منصور.. حقيقة 5 منشورات أشعلت الوسط الرياضي

بعد توجيهات السيسي.. 16 معلومة عن صندوق مصر السيادي وفقا للقانون

العالم يعاني من نقص الغذاء.. كيف استعدت مصر للأزمة وحققت الاكتفاء الذاتي؟

غدا.. اجتماع وزراء الخارجية العرب يناقش ملفات المنطقة قبيل عمومية الأمم المتحدة

أشادت بمهرجان منارات.. حياة قطاط القرمازي تتحدث عن عام الثقافة المصري التونسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لزيادة الذكاء وقوة الذاكرة.. احترس نقص هذه الفيتامينات يدمر المخ

بفستان جرئ وتاتو.. غادة عبد الرازق تثير الجدل في عيد ميلاد ابنتها

فخورة بالتجربة.. تعليق صادم من بطلة فيلم أصحاب ولا أعز عن دورها

بحبه.. ظهور آيتن عامر مع ويجز بعد طلاقها والأخير يرد: بالي عليك مشغول

فيديو

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

وائل عوض يروى تفاصيل حصوله على جائزة الإبداع بمهرجان الدار البيضاء

قلبه تعلق بالمساجد.. وفاة شاب أثناء صلاة الفجر بأحد مساجد الغردقة

العرض فى نهاية سبتمبر.. تيم حسن يكشف عن برومو فيلم الهيبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ