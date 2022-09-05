بعد الضربة الروسية.. ماكرون يحذر الفرنسيين ويدعوهم لخفض استهلاك الطاقة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى خفض استخدام فرنسا للطاقة بنسبة 10٪ في الأسابيع المقبلة لتجنب التقنين والتخفيضات وسط توترات مع روسيا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي، إن “خطط تقنين استهلاك الطاقة يجري إعدادها في حالة الحاجة إليها، وأن التخفيضات ستحدث كملاذ أخير”.

وأضاف: “أفضل طاقة هي التي لا نستهلكها، وحث الشركات والأسر الفرنسية على توفير الطاقة، بما في ذلك عن طريق رفض التدفئة وتكييف الهواء”.

وفي حديثه بعد مؤتمر بالفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أعلن ماكرون عن خطة لزيادة إمدادات الغاز إلى ألمانيا من فرنسا لتعويض انخفاض إمدادات الغاز الروسي من الشرق.

ستواصل ألمانيا تزويد فرنسا بالطاقة لتعويض النقص الناجم عن صيانة العديد من المفاعلات النووية الفرنسية.

من جانبها، حذرت الحكومة الألمانية شعبها وباقي الدول الأوروبية من "شتاء قارص" قريبًا، وذلك بعدما أعلنت روسيا الأسبوع الماضي قطع إمدادات الغاز عن أوروبا من خلال خط نورد ستريم 1.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان لها: "نفعل كل ما يلزم لتخطي الشتاء حتى من دون الغاز الروسي وهناك أشهر صعبة تنتظرنا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن المشكلات الفنية المتعلقة بتسليم الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ستستمر حتى يرفع الغرب العقوبات التي فرضها على روسيا.

وفي 31 أغسطس، أوقفت شركة “جازبروم” إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب “نورد ستريم” بشكل كامل.

وعلى الرغم من أنه كان من المقرر في البداية أن يستأنف نورد ستريم 1 نقل الغاز يوم الجمعة، أعلنت شركة “جازبروم” أنها ستظل مغلقة إلى أجل غير مسمى بسبب مشكلات فنية.