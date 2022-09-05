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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكشوف البطن.. ياسمين رئيس بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

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وتألقت ياسمين رئيس، ببنطال جينز باللون الرمادي الغامق، ونسقت معه توب مكشوف البطن باللون الأسود، وأنتلعت حذاء رياضي باللون البيج، ونسقت شنطة أنيقة باللون البيج تكشف جمالها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين رئيس، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي التي تتناسب مع ظهورها اللافت، ووضعت إيشارب على الرأس باللون الأحمر الذي يبرز جمالها.

ووضعت ياسمين رئيس، مجموعة من الإكسسوارات، فأختارت سلسلة حول الرقبة مع مجموعة من الأساور لتتناسب مع ظهورها.

 

ياسمين رئيس
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