خالد مصطفى: 2.4 تريليون إسترليني حجم الدين الداخلي في بريطانيا

قال الإعلامي خالد مصطفى، إن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا ستجلس مع شركات الطاقة وستطلب منها تجميد الأسعار لمدة 6 أشهر.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "2.4 تريليون استرليني حجم الدين الداخلي في بريطانيا".

وأوضح "فشل ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا في حل أزمة الطاقة سيضعها في موقف حرج، لافتا إلي أن السرقات منتشرة في بريطانيا منذ حدوث موجة ارتفاع في الأسعار.

وتابع "الشركات بدأت في الاستعانة بشركات أمن بسبب انتشار السرقات بشكل كبير، مضيفا:" فواتير الطاقة في بريطانيا مرتفعة جدا".