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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد مصطفى: 2.4 تريليون إسترليني حجم الدين الداخلي في بريطانيا

صدى البلد

قال الإعلامي خالد مصطفى، إن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا ستجلس مع شركات الطاقة وستطلب منها تجميد الأسعار لمدة 6 أشهر.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "2.4 تريليون استرليني حجم الدين الداخلي في بريطانيا".

وأوضح "فشل ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا في حل أزمة الطاقة سيضعها في موقف حرج، لافتا إلي أن السرقات منتشرة في بريطانيا منذ حدوث موجة ارتفاع في الأسعار.

وتابع "الشركات بدأت في الاستعانة بشركات أمن بسبب انتشار السرقات بشكل كبير، مضيفا:" فواتير الطاقة في بريطانيا مرتفعة جدا".

رئيسة وزراء بريطانيا صدى البلد أحمد موسى بريطانيا الأسعار ليز تراس خالد مصطفى

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