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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا ستينجر الكهربائية موديل 2025 بقوة 577 حصان..تفاصيل وصور

كيا ستينجر الكهربائية
كيا ستينجر الكهربائية موديل 2025

عبر الفنان جوش بيرنز من خلال رسوماته عن جيل افتراضي كهربائي للسيارة كيا ستينجر 2025  ، وبالطبع هذه التصورات لا مسئولية لشركة كيا ووكلائها عنها ، وكانت استراتيجية الدفع الخلفي للمحرك الأمامي أو الخلفي أو الدفع الرباعي المشهود لها على نطاق واسع ، وهي استراتيجية العلامة التي ساعدت في جعل كيا لاعبا موثوق به ، لكن مع التحول الكهربائي فليس هناك ما يمنع من تخيل كيف يمكن أن يبدو البديل ، حتي ولو أصبح كهربائيا بالكامل   .

كيا ستينجر الكهربائية موديل 2025

تأتي سيارة كيا ستينجر الكهربائية موديل 2025 بحواف حاده تضفي عناصر إضاءة دقيقة مع مآخذ موحية وسطح أملس في الأعلى ، ويحتفظ غطاء المحرك الرشيق بترتيب فتحة التهوية المزدوجة ، في حين أن الواجهة الأمامية بدون شبك وهي إشارة إلى EV6 وجمالية السقف العائم، وتعمل الرفارف على تعزيز وقفة قوية ، كما هو الحال مع الفاصل السفلي والفتحات الجانبية ، ويمزج الجزء الخلفي من  ستينجر التخيلية أيضا  بين أفضل جوانب EV6 ، تأكيدا على  مظهر يبدو معاصر من الناحية الديناميكية الهوائية ، مع مصابيح  خلفية سوداء تشبه بعض من لاندروفر .

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تعتمد سيارة كيا ستينجر الكهربائية موديل 2025 على منصة E-GMP الكهربائية  وهي نفسها التي تدعم هيونداي ايونيك 6 وجينيسيس جي في 70 ، وبصرف النظر عن كهربة ستينجر  ، فإن استخدام مثل هذه البنية من شأنه أن يتيح مساحة أكبر للركاب مما يمكن أن توفره منصة سيارة الاحتراق الداخلي من ستينجر، ومن الناحية المثالية ، ستكون المقصورة متمحورة حول السائق" مع التركيز على الجودة والمواد الممتازة، ويمكن أن تشمل المزايا البارزة شاشة OLED لمجموعة الأدوات والمعلومات الترفيهية ، ومقاعد رياضية دلو ، وتطعيمات الكنتارا  وعجلة قيادة مسطحة القاع.

كيا ستينجر الكهربائية موديل 2025


تستمد سيارة كيا ستينجر الكهربائية موديل 2025 قوتها من محرك تيربو  مزدوج سداسي الأسطوانات ، ينتج قوه قدرها 368 حصان و عزم اقصي للدوران 376 نيوتن/ متر ، وقد يبدو جيد ، إلا أنه لا يمكنه مواكبة أمثال توريزمو جران كوبيه وبي أم دبليو M440I  ، ويتيح البديل قوة 577 حصان وعزم اقصي للدوران  546 نيوتن/ متر ، ويتسارع0-100 كم / ساعة في 3.5 ثانية.

كيا ستينجر الكهربائية موديل 2025


وعلاوة علي ذألك ستعتمد ستينجر على بطارية  800 فولت وبسعة بطارية تبلغ 77.4 كيلو واط في الساعة، كما هو الحال مع المنتجات الكهربائية الأخرى لمجموعة هيونداي  ، فهي تدعم الشحن السريع للتيار المستمر حتى 350 كيلو واط وقدرة المركبة على الشبكة (V2G)، ومن الناحية المثالية  لن يقل المدى الأقصى عن 379 كم/ ساعة بناء على معيار اختبار WLTP.

 

 

 

سيارة كيا ستينجر الكهربائية موديل زيادة التنافسية

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