كيا ستينجر الكهربائية موديل 2025 بقوة 577 حصان..تفاصيل وصور

عبر الفنان جوش بيرنز من خلال رسوماته عن جيل افتراضي كهربائي للسيارة كيا ستينجر 2025 ، وبالطبع هذه التصورات لا مسئولية لشركة كيا ووكلائها عنها ، وكانت استراتيجية الدفع الخلفي للمحرك الأمامي أو الخلفي أو الدفع الرباعي المشهود لها على نطاق واسع ، وهي استراتيجية العلامة التي ساعدت في جعل كيا لاعبا موثوق به ، لكن مع التحول الكهربائي فليس هناك ما يمنع من تخيل كيف يمكن أن يبدو البديل ، حتي ولو أصبح كهربائيا بالكامل .
تأتي سيارة كيا ستينجر الكهربائية موديل 2025 بحواف حاده تضفي عناصر إضاءة دقيقة مع مآخذ موحية وسطح أملس في الأعلى ، ويحتفظ غطاء المحرك الرشيق بترتيب فتحة التهوية المزدوجة ، في حين أن الواجهة الأمامية بدون شبك وهي إشارة إلى EV6 وجمالية السقف العائم، وتعمل الرفارف على تعزيز وقفة قوية ، كما هو الحال مع الفاصل السفلي والفتحات الجانبية ، ويمزج الجزء الخلفي من ستينجر التخيلية أيضا بين أفضل جوانب EV6 ، تأكيدا على مظهر يبدو معاصر من الناحية الديناميكية الهوائية ، مع مصابيح خلفية سوداء تشبه بعض من لاندروفر .
تعتمد سيارة كيا ستينجر الكهربائية موديل 2025 على منصة E-GMP الكهربائية وهي نفسها التي تدعم هيونداي ايونيك 6 وجينيسيس جي في 70 ، وبصرف النظر عن كهربة ستينجر ، فإن استخدام مثل هذه البنية من شأنه أن يتيح مساحة أكبر للركاب مما يمكن أن توفره منصة سيارة الاحتراق الداخلي من ستينجر، ومن الناحية المثالية ، ستكون المقصورة متمحورة حول السائق" مع التركيز على الجودة والمواد الممتازة، ويمكن أن تشمل المزايا البارزة شاشة OLED لمجموعة الأدوات والمعلومات الترفيهية ، ومقاعد رياضية دلو ، وتطعيمات الكنتارا وعجلة قيادة مسطحة القاع.
تستمد سيارة كيا ستينجر الكهربائية موديل 2025 قوتها من محرك تيربو مزدوج سداسي الأسطوانات ، ينتج قوه قدرها 368 حصان و عزم اقصي للدوران 376 نيوتن/ متر ، وقد يبدو جيد ، إلا أنه لا يمكنه مواكبة أمثال توريزمو جران كوبيه وبي أم دبليو M440I ، ويتيح البديل قوة 577 حصان وعزم اقصي للدوران 546 نيوتن/ متر ، ويتسارع0-100 كم / ساعة في 3.5 ثانية.
وعلاوة علي ذألك ستعتمد ستينجر على بطارية 800 فولت وبسعة بطارية تبلغ 77.4 كيلو واط في الساعة، كما هو الحال مع المنتجات الكهربائية الأخرى لمجموعة هيونداي ، فهي تدعم الشحن السريع للتيار المستمر حتى 350 كيلو واط وقدرة المركبة على الشبكة (V2G)، ومن الناحية المثالية لن يقل المدى الأقصى عن 379 كم/ ساعة بناء على معيار اختبار WLTP.