كيا K8 موديل 2022.. سعرها ومواصفاتها في السعودية| صور

طرحت العلامة التجارية الكورية كيا مجموعة من الطرازات الحديثة تحت شعارها الجديد، كانت بداية بسيارة K8 موديل 2022، التي تأتي بتصميم رياضي فاخر مع مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة.

كيا K8 موديل 2022

مواصفات سيارة كيا K8 موديل 2022

تعتمد سيارة كيا K8 موديل 2022 داخل السوق السعودي على محرك مكون من 6 أسطوانات، بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة تصل الى 300 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 359 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، ونظام دفع خلفي أو رباعي حسب الفئة.

كيا K8 موديل 2022

جاءت السيارة كيا K8 موديل 2022 بتصميم داخلي جديد يضم مجموعة من التقنيات الفاخرة، مثل شاشة عرض منحنية جديدة، ونظام سمعي من Meridian بـ 14 سماعة، ومقود جديد كلياً ومقاعد يمكن تهويتها وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وخاصية “الدعم الذكي” لمقعد السائق، والتي يتم تفعيلها عند تشغيل الوضعية الرياضية، أو بشكل أوتوماتيكي في حالة تجاوز سرعة 130 كلم/ساعة لتوفير دعم إضافي لجوانب الظهر.

كيا K8 موديل 2022

وحصلت كيا K8 على نظام تعليق معدل لتحسين الثبات وخفض مستويات الضوضاء والاهتزاز بفضل استخدام مواد أكثف لكتم الأصوات.

تعتبر سيارة K8 موديل 2022 أول نموذج يحمل شعار كيا الجديد، وتتوفر بتصميم خارجي فاخر ومميز يحمل لغة التصميم الجديد لسيارات كيا، تتمتع الواجهة بشبك وجه النمر على شكل مندمج بالمصدات الأمامية ما يجعل الموديل مختلفاً للغاية عن سيارات كيا الأخرى.

كيا K8 موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة كيا K8 موديل 2022 في السعودية

كيا K8 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 143,978 ريال.

كيا K8 موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 170,198 ريال.

كيا K8 موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 199,523 ريال.