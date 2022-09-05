الدقهلية .. مصرع معلم سقط به مصعد بأحد مناطق المنصورة

لقي معلم مصرعه إثر سقوط مصعد به في محافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوفاة معلم كان يستقل اسانسير ببرج سكني بالقرب من استاد المنصورة.

انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، الى مكان الواقعه و تبين أنه أثناء نزول معلم من البرج واستقلال الأسانسير الخاص به، حدث عطل وتوقف بعض الوقت ، وحاول المعلم الخروج من فتحة بالاسانسير، واثناء عمله مرة أخرى، ادي إلى وفاته وتم استخراج الجثمان ، ونقله إلى مشرحة مستشفي المنصورة العام الجديد.

تم تحرير محضر بالواقعة ، وجاري العرض على النيابة.