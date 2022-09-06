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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| مايا دياب تعلق على خناقات الفنانين.. بكاء سوزان نجم الدين.. محمد عطية يرد على منتقديه بشأن المساكنة

مايا دياب
مايا دياب

نشر قسم الفن مجموعة من الاخبار المحلية والعالمية على مدار الساعات القليلة الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..
 

حرام.. مايا دياب تعلق بقوة على خناقات الفنانين
كشفت الفنانة مايا دياب عن العبء والمسؤولية الملقاه على عاتقها فى عملها كما كشفت عن رايها فى أزمات الفنانين والتى أصبحت تشغل الراى العام.

وقالت مايا دياب فى لقاء لها ببرنامج “انسايدر بالعربى ” : "بتحمل أوجاع غير طبيعية قبل أي حفل لي ومش مجرد خوف؛ مع أنها مش أول حفلة ولكن النجاح محتاج استمرارية والجمهور بيحس إني مبغلطش ومينفعش أغلط.. وطبعا توقعات الجمهور والنجاح مسئولية وعبء غير طبيعي.
 

محمد عطية يفتح النار على منتقديه: مطلبتش من حد ياخدنى قدوة
أثار الفنان محمد عطية جدلا واسعا الساعات الماضية بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول زواج المساكنة بدون زواج فى لقائه الأخير ، وشن عدد من رجال الدين والإعلام هجوما كبيرا عليه.

وكتب عطية عبر خاصية ستوري بحسابه على موقع تويتر :" شكرا على كل رسائل الدعم اللي جاتلي .. فرقت جدا معايا .. لازم تعرفوا اني لا طلبت من حد ياخدني قدوة ولا بحاول أفرض فكري على حد ...لأن الناس في مجتمعنا بتبحث عن قدوة تشبه افكارهم ومعتقداتهم تماما ولذلك فهي فكرة مغلوطة عن القدوة .. أسهل حاجة اني أتظاهر باللي انتوا عاوزين تشوفوه وتسمعوه ولكن ده هيكون مش حقيقتي .. وأنا أفضل اللي يحبني يحبني زي ما انا من غير ادعاء فضيلة أو نفاق ".
 

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها
نشرت الفنانة سوزان نجم الدين مقطع فيديو مؤثر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أثناء لقائها باولادها فى المطار.

وقررت سوزان نجم الدين أن توثق هذه اللحظة خاصة أنها لم تر أولادها منذ فترة طويلة، وشهد الفيديو حالة من البكاء من جانب سوزان نجم الدين أثناء لقائها بأولادها التى سيطرت عليها حالة من الشجن.
 

فخورة بالتجربة.. تعليق صادم من بطلة فيلم أصحاب ولا أعز عن دورها
أعربت الفنانة ديامان بو عبود، عن سعادتها بمشاركتها  في فيلم أصحاب ولا أعز التي قدمته مع الفنانة منى زكي، مشيرة إلى أنها تفتخر بتجربتها في هذا العمل.

وقالت في حوار مع إي تي بالعربي: أصحاب ولا أعز فيلم ذكي واتعمل بـ 19 بلد في العالم، والنسخة العربية نجحت ووصلت للجمهور، وفخورة بالعمل وتجربة أفتخر بها، خاصة أنني شاركت مع ممثلين كتير.

مايا دياب محمد عطية سوزان نجم الدين ديامان بو عبود Arts Entertainment

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