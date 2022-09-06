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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمار الحكيم: الأزمة السياسية بالعراق قابلة للحل في حالة واحدة

صدى البلد

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني بالعراق عمار الحكيم، أن الأزمة السياسية في العراق قابلة للحل؛ إذا تمتع الجميع بإرادة الحل والتنازل للمصلحة العراقية، مبينا أهمية الشراكة في صناعة القرار العراقي، كما أن الحضور في صناعة القرار لا يشترط المشاركة في الحكومة، لكنه أيضا عبر احترام المؤسسات الدستورية في العراق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن ذلك جاء خلال لقاء الحكيم، مع باربرا ليف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، بحضور السفير الأمريكي في بغداد إلينا رومانيسكي والذى تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة".


وقال الحكيم إن الإصلاح في العراق يبدأ من إصلاح المؤسسات، حيث أن الممارسة الديمقراطية جاءت نتيجة للتضحيات التي قدمها العراق في مواجهة الإرهاب.

وأشار إلى أن أي حوار يهدف إلى تهدئة الأجواء بالمنطقة يصب في مصلحة العراق، وأن العراق لعب دور في تقريب وجهات النظر لقناعته بأن الحوار هو السبيل الأمثل للجميع.

وأوضح الحكيم، أهمية تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطوير البنى التحتية وإعادة الإعمار، مشددا على إدامة التعاون بما يحفظ مصالح الجميع وسيادة العراق. 

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