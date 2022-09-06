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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن مصطفى: حزين لعدم قيادة جهاز التوأم لـ منتخب مصر.. فيديو

صدى البلد

قال حسن مصطفى لاعب الأهلي السابق، إنه حزين لعدم قيادة جهاز التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريب منتخب مصر خلال الفترة الماضية.

وأضاف حسن مصطفى، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن التوأم حسام وإبراهيم حسن كانا يستحقان الحصول على فرصة تدريب الفراعنة؛ لما قدماه خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن التوأم حسام وإبراهيم حسن، أثبتا جدارة كبيرة في الأندية التي عملا فيها، وكان يستحل الحصول على فرصة، لافتا إلى أنه حزين لعدم قيادة جهاز التوأم تدريب منتخب مصر.

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كشف حسن مصطفى نجم الأهلي السابق عن وجهة نظره في لاعبي الأندية الكبرى المتنقلين بين أندية الدوري؛ بسبب حصولهم على عقود أعلى مادياَ.

وأضاف مصطفى خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت أن، اللاعب الذي يريد أن يقول “انا ابن النادي” لابد أن يحترم أنه كان من اسرة بسيطة أو اقل من بسيطة، والنادي احتضنه وميزه ورفعه هو وعائلته لمستوى أعلى؛ فيجب عدم ترك النادي بسبب “قرشين زيادة”. 

وأكمل: الأموال ليست كل شيء، ولكن لا بد أن يعلم اللاعب أن انتمائه للفريق الذي يلعب به هو الأهم، وهذا أصبح نادرا في هذه الأوقات. 

وتابع: اللاعب في حال رغبته بالانتقال لأنديه ترفعه مادياَ؛ يجب عليه العمل بجهد والاتجاه للاحتراف غير ذلك لا يصح. 

 

وأشار مصطفى إلى أن، خير دليل أن “الفلوس” مش كل حاجة، فنادي بيراميدز يملك مليارات ولكنه لم يستطع أن يحقق بطولات، ولو استمر كثيراَ لن يحصل على بطولات. 

واختتم تصريحاته: بيراميدز لن يتم الضغط عليه من جماهير أو سوشيال ميديا الفريق واللاعبين ومجلس الادارة مرتاحين ولا يوجد ما يعرضهم لضغط لكي يحققوا بطولات. 

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