أخبار الفن.. نجل فؤاد المهندس يحيي ذكرى ميلاده.. دنيا بطمة تطرد زوجها السابق من حفلها

نشر قسم الفن مجموعة من الاخبار المحلية والعالمية على مدار الساعات القليلة الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

يشرفني إنه أبويا.. نجل فؤاد المهندس يحيي ذكرى ميلاده

أحيا نجل الفنان الكبير فؤاد المهندس ذكرى ميلاد والده من خلال حسابه على موقع "فيس بوك"، وكتب: "النهارده عيد ميلاد الأستاذ الأب الطيب الحنون، الجدع، أنا يشرفنى إن أبويا فؤاد المهندس، كل سنة وأنت طيب يا أستاذ وحشتنى".

دنيا بطمة تطرد زوجها السابق من حفلها.. ويرد بقرار صادم بعد الواقعة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمنتج البحريني ​محمد الترك​ حاملا الورود وتوجه به إلى حفل زوجته التي انفصلت عنه ​دنيا بطمة​ ليصالحها.



محمد لطفي يهدي درع تكريمه للمخرج خيري بشارة: أبويا الروحي

أهدى الإعلامى عمرو الليثى الفنان محمد لطفى درعا تكريماً له ، أثناء استضافته ببرنامج "واحد من الناس" و اهدى لطفى هذا التكريم إلى المخرج الكبير خيرى بشارة، قائلا: "أنا مدين له بكل حاجة اتحققت في حياتي الفنية، وهو الأب الروحي ليا"



في ذكرى ميلاد فؤاد المهندس.. كواليس أزمات تعرض لها بمشواره

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان “فؤاد المهندس” والذى قدم الكثير لجمهوره في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، وأطلق عليه لقب الأستاذ والفنان الشامل.

بطل فيلم العم ناجي يكشف كواليس العمل

استطاع فيلم "العم ناجي" تحقيق نجاح كبير على منصة نتفيلكس بجزئيه الأول والثاني.