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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد لطفي يهدي درع تكريمه للمخرج خيري بشارة: أبويا الروحي

محمد لطفي
محمد لطفي

أهدى الإعلامى عمرو الليثى الفنان محمد لطفى درعا تكريماً له ، أثناء استضافته ببرنامج "واحد من الناس" و اهدى لطفى هذا التكريم إلى المخرج الكبير خيرى بشارة، قائلا: "أنا مدين له بكل حاجة اتحققت في حياتي الفنية، وهو الأب الروحي ليا".

وأضاف في نهاية الحلقة التي شهدت تكريمه: "اشتغلت معاه في العديد من الافلام " كابوريا ،وأمريكا شيكا بيكا ،وحرب الفراولة"  وغيرها من الأعمال، وكان دائماً مؤمن بيا، واتعلمت منه كتير ولهذا اهدي التكريم له".

وكان قد حل الفنان محمد لطفي، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة ".

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وقال محمد لطفي في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، :"  الجدعنة لا يتم شراؤها وتكون متواجدة في الإنسان بالوراثة ".

وأضاف محمد لطفي:" الجدعنة بالنسبة لي تتمثل في إن الواحد يكون كويس مع كل الناس ويحترم ويقدر كل الناس ".

وتابع محمد لطفي :"  أنا بحب الرياضة بشكل كبير  والجري وكنت أشارك في مسابقات جري كما أحب الملاكمة ". 

محمد لطفي واحد من الناس الإعلامي عمرو الليثي خيري بشارة الفنان محمد لطفى المخرج الكبير خيري بشارة

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