الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد. معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الرياح، تشهد نشاطا على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط بقيم تتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار.

كما يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فضلا عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، إضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 33 22

بنهــــا 32 23

دمنهور 32 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 32 23

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 22

السويس 33 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 23

شلاتين 36 27

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 33 24

مطروح 30 23

السلوم 30 20

سيوة 34 21

العريش 30 23

رفح 31 23

الطور 34 27

كاترين 32 19

رأس سدر 35 24

نخل 34 20

طابا 34 26

نويبع 36 26

حلايب 34 26

شرم الشيخ 36 29

الغردقة 35 27

مرسى علم 36 27

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 35 23

أسيوط 35 23

سوهاج 37 24

قنا 37 26

الأقصر 38 27

أسوان 39 28

الوادي الجديد 38 25

أبو سمبل 39 26

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 34 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 40 29

المدينة 44 30

الرياض 43 29

المنامة 41 33

أبو ظبي 42 31

الدوحة 41 33

الكويت 45 28

دمشق 34 17

بيروت 31 26

عمان 32 18

القدس 29 18

غزة 29 22

بغداد 45 27

مسقط 35 29

صنعاء 29 17

الخرطوم 37 28

طرابلس 33 25

تونس 37 26

الجزائر 30 23

الرباط 25 17

نواكشوط 32 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 26 11

إسطنبول 25 19

إسلام آباد 33 25

نيودلهي 37 28

جاكرتا 33 25

بكين 29 15

كوالالمبور 32 24

طوكيو 31 26

أثينا 28 20

روما 32 20

باريس 26 15

مدريد 28 16

برلين 22 13

لندن 21 16

مونتريال 23 14

موسكو 12 06

نيويورك 22 18

واشنطن 26 20

أديس أبابا 21 13