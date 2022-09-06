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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس.. تحسن درجات الحرارة والفرص مهيأة لسقوط أمطار

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد حالة الطقس، تحسنا نسبيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحب ذلك استمرار نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية،  فإن حالة الطقس تشهد نشاط رياح على معظم الأنحاء مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يعمل على تلطيف الأجواء. 

وتكون حالة الطقس، بعد التحسن النسبي درجات الحرارة، خلال ساعات النهار، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس تسمح بوجود فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية وشمال الدلتا .

درجات الحرارة اليوم

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 23 درجة.
السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24 درجة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 29 درجة
شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22 درجة.
جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 27 درجة.

وعن نسبة الرطوبة المتوقعة خلال حالة الطقس، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تصل إلى 86% ليلا و45% نهارا.

السواحل الشمالية تصل إلى 92% ليلا و65% نهارا.

جنوب سيناء تصل إلى 65% ليلا و35% نهارا 
شمال الصعيد 60% و25% نهارا.

جنوب الصعيد 35% ليلا و15% نهارا. 

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية نسبة الرطوبة

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