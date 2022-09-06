توصيل 260 وصلة منزلية للأسر الأكثر احتياجا بالسباعية

قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى الجذام بتنفيذ أعمال مد خطوط مواسير مياه الشرب بطول 1750 متر عقب تغيير الخطوط القديمة " الأسبستوس " وإستبدالها بمواسير بلاستيك ، مع تنفيذ الوصلات المنزلية لعدد 260 وصلة للأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف مناطق المدينة وربطها بالشبكة الداخلية .

وهو ما لاقى إستحسان المواطنين والذين أشادوا بها ، مقدمين شكرهم لمحافظ أسوان والأجهزة المعاونة له وجمعية أصدقاء مرضى الجذام على هذه الأعمال والتى تساهم فى رفع المعاناة عنهم حيث يأتى ذلك تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بمركز إدفو ، وأيضاً توابع مدينة السباعية .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة جهودها لإزالة التعديات والإشغالات ، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات ، فضلاً عن التنسيق مع المجتمع المدنى لمساندة الجهود التنفيذية فى تلبية المطالب الجماهيرية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان .. توصيل 260 وصلة منزلية للأسر الأكثر إحتياجاً بالسباعية ، وتنفيذ أعمال النظافة وتهذيب الأشجار بالبصيلية وكلابشة

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة العميد عادل شرشر بتكثيف أعمال النظافة العامة وقص وتهذيب الأشجار لإضفاء الشكل الجمالى على الوجه الأكمل ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بقيادة على ياسين بتنفيذ النظافة العامة بمختلف أنحاء المدينة ، وأيضاً بالطريق العام والحدائق ومحطة السكة الحديد بكلابشة ، فضلاً عن إجراء أعمال الغسيل والتنظيف لكافة هذه المواقع .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة بإستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى .

توصيل260وصلة منزلية للأسر الأكثر إحتياجاً بالسباعيةوتنفيذ أعمال النظافة بالبصيلية وكلابشة شمال أسوات

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

حيث يأتي ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

وفى هذا الإتجاه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد شن مكتب إدارة مراقبة الأغذية خلال شهر أغسطس المنقضى حملات تفتيشية متتالية شملت المرور على عدد 110 منشأة لبيع وتداول المنتجات الغذائية حيث تم ضبط وإعدام السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية .