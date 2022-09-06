مصادرة 12 ألفا و500 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية اليوم من مصادرة 12 ألف و500 عبوة مستلزمات طبية خاصة بعمليات الفك والأسنان منتهية الصلاحية، داخل شركة غير مرخصة لبيع المستلزمات الطبية بمدينة طنطا.



كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة برئاسته، وضمت جمال هنيدى مدير إدارة تموين طنطا، وياسر مراد مدير الرقابة التموينية، ومحمد الشيخ عضو الرقابة التموينية، وتم ضبط 12500عبوة مستلزمات أسنان عبارة عن بنج مخدر أسنان، حشو عصب، ومستلزمات عمليات الفك والأسنان،انتهاء شهرى أغسطس وسبتمبر من العام الماضى وتواريخ أخرى جميعها منتهية الصلاحية، داخل شركه طبية غير مرخصة بمدينة طنطا.



وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

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