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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تشوق عملائها إلى موستنج 2024 من خلال شارة الـ GT.. فيديو

فورد موستنج GT
فورد موستنج GT

 

نشرت "فورد" الأمريكية مقطع فيديو جديد لا يتجاوز الـ 10 ثوانٍ عن سيارتها المنتظرة "موستنج 2024"، بعنوان The Stampede تركز فيه على شعار الـ GT أي الجراند تورينج للأداء العالي مع صوت تسارع وضجيج محرك الـ V8.

يبدأ الفيديو بحقيبة حمراء اللون ذات صفوف باللون الأبيض والأزرق، موضوعة في صندوق الأمتعة للسيارة، التي يفترض أنها  فورد موستنج  2024.

 يُغلق غطاء الصندوق الخلفي ليكشف عن شارة GT مألوفة في منتصف الجهة الخلفية، ومع ذلك ، فإن اللوحة الخلفية ليست سوداء كما كانت في كل سيارات الجيل السادس. 

ستعود فورد موستنج في جيلها السابع  إلى شارة بلون الهيكل بين المصابيح الخلفية وهو تغيير كبير، يعتبر استخدام التعتيم والألوان الداكنة في الخلفية مظهرًا مبدعًا يميز  فورد  موستنج منذ تاريخ الجيل الأول، ولكن يبدو أنه سيتوقف مع الجيل السابع. 

بالنظر عن كثب وبدقة إلى شعار GT نجد مكتوب بخط صغير جدا كلمة performance وهي محفورة بداخل حروق الـ GT كبيرة الحجم الواضحة، وبصرف النظر عن النسخة مكشوفة السقف، تتوفر سيارة GT الحالية من خلال أشكال الـ Fastback و Fastback Premium. 

تتوفر حزمة أداء GT أيضًا في أسواق معينة وتضيف فرامل مطورة ونظام تعليق معاد ضبطه لأفضل أداء ممكن مع تحسينات أخرى تتعلق بقيادة ذات نكهة رياضية.

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سبق وأن التقطت عدسات المصورين لقطات تجسسية لنماذج أولية من فورد موستنج 2024 وتبدو في مظهرها أكثر عدوانية من الجيل الحالي، وبالتالي خلُص الخبراء في عامل السيارات أنها بالتأكيد ستحمل شارة GT عالية الأداء.

سيتم الكشف رسميا عن فورد موستنج 2024 من الجيل السابع في 14 سبتمبر الحالي، في حدث بعنوان the stampede مقام في ديترويت، المقر الرئيسي لـ فورد.

فورد موستنج موستنج 2024 The Stampede جراند تورينج فورد موستنج فورد موستنج 2024 ديترويت

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