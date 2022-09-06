عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: البنات اللي في العشرينات الفترة دي بيعيشوا تجربة صعبة

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

قدمت الإعلامية مفيدة شيحة، عدة نصائح للفتيات في مقتبل العمر، مؤكدة أن الفتيات في عمر العشرين يعيشون تجربة صعبة خلال الفترة الأخيرة. 

 

txt

مفيدة شيحة: محدش يقدر يجبرني على شيء.. وأساعد الآخر وليس على حساب نفسي

txt

مفيدة شيحة: المرأة لا تقدر على التفكير خارج عادات وتقاليد المجتمع


وأضافت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"البنات اللي في عمر العشرينات فما فوق في مصر الفترة دي بيعيشوا تجربة صعبة  جداً.. و دا موضوع هنتكلم فيه بالتفصيل و بكل ابعاده الحلقات الجاية.. لأنه بعد تكرار جرائم القتل ضد البنات من الجيل دا و بسرعة تكاد تجعلهم ضحايا قاتل واحد متسلسل". 


وتابعت مفيدة شيحة، أنه :"على مرأى و مسمع من المجتمع كله.. و بالذات مجتمع النساء.. بيعمق تجربة الصدمة في جيل و مجتمع  كامل!، والعبي رياضة، ومتكسليش. . نص جمالك وثقتك في رشاقتك .. مش رفعك لكن رشاقتك و خفة حركة جسمك".

 
وأكملت مفيدة شيحة، أن :"لو مفيش وقت لجيم نزلي فيديوهات على النت وقلديهم. مفيش حاجة اسمها ان التخن حلو. كيرفي يعني منحنيات مش يعني سمنة .. ارجوكي كلي بشكل صحي ولو لدرجة معينة والعبي رياضة ولو 10 دقايق في اليوم. محدش هينفعك لما تكبري وتلاقي نفسك بتتهالكي". 
 

متقدريش تتحكمي في مشاعرك لكن تقدري تتحكمي في تصرفاتك


وأنهت مفيدة شيحة، أن :"أنتي متقدريش تتحكمي في مشاعرك. لكن تقدري تتحكمي في تصرفاتك.. اقطعي اي علاقة بتسببلك ألم نفسي .. الراحة اللي هتحسيها أكبر بكتير من اي وجع مؤقت. مفيش حد بيتغير مفيش حد بيتصلح .. الحب بيروح مع التغاضي. . فخليكي قوية لأجلك". 
 

مفيدة شيحة الإعلامية مفيدة شيحة الفتيات مقتبل العمر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

أنهى الاتفاق.. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني رسميًا

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

صفقتان رسميا.. شوبير يعلن عن تعاقدات الأهلي الجديدة

مريض بـ "الذهان".. مفاجأة في قضية مقتل سلمى فتاة الزقازيق

موضوعات متعلقة

مفيدة شيحة توضح: إيه اللي ممكن تسأليه للرجل في أول مقابلة تعارف

ترشيحاتنا

مفاجأة بشأن الذهب والدولار يرتفع.. تعرف على آخر الأسعار اليوم| فيديو

الخارجية العمانية تشدد على ضرورة إرساء الحل العادل للشعب الفلسطيني

وكيل إيبوكا يكشف عن صاحب الفضل فى تعاقد اللاعب مع سيراميكا كليوباترا

الوزراء: إصدار 20 ألف رخصة صناعية لم يتجاوز توقيت الواحدة 20 يوما

سر تراجع سعر الذهب في مصر .. ونصائح برلمانية للمقبلين على الزواج

3 قرارات هامة بحضور وزير القوى العاملة.. ماذا حدث بعمومية اتحاد العمال؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. إيمي سمير غانم بإطلالة لافتة|شاهد

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

أسرع وسيلة مواصلات في مصر| القطار الكهربائي الخفيف أسهل مشوار بأقل تكلفة.. مساراته وأسعاره

مفاجأة| قاتل سلمى بهجت مريض نفسي .. ما تفاصيل حالته الطبية؟

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

طفل يتيم يذاكر فوق السطح يثير تعاطف الملايين.. ما القصة؟ فيديوجراف

هموت يا عمتي.. سيدة تقتل نجل شقيق زوجها ببشاعة بسبب غيرة السلايف|فيديوجراف

بعد زيارة النجم العالمي أوسكار إيزاك لهم.. صدى البلد يحاور فرقة مزاهر الزار|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ