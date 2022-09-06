مفيدة شيحة: البنات اللي في العشرينات الفترة دي بيعيشوا تجربة صعبة

قدمت الإعلامية مفيدة شيحة، عدة نصائح للفتيات في مقتبل العمر، مؤكدة أن الفتيات في عمر العشرين يعيشون تجربة صعبة خلال الفترة الأخيرة.



وأضافت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"البنات اللي في عمر العشرينات فما فوق في مصر الفترة دي بيعيشوا تجربة صعبة جداً.. و دا موضوع هنتكلم فيه بالتفصيل و بكل ابعاده الحلقات الجاية.. لأنه بعد تكرار جرائم القتل ضد البنات من الجيل دا و بسرعة تكاد تجعلهم ضحايا قاتل واحد متسلسل".



وتابعت مفيدة شيحة، أنه :"على مرأى و مسمع من المجتمع كله.. و بالذات مجتمع النساء.. بيعمق تجربة الصدمة في جيل و مجتمع كامل!، والعبي رياضة، ومتكسليش. . نص جمالك وثقتك في رشاقتك .. مش رفعك لكن رشاقتك و خفة حركة جسمك".



وأكملت مفيدة شيحة، أن :"لو مفيش وقت لجيم نزلي فيديوهات على النت وقلديهم. مفيش حاجة اسمها ان التخن حلو. كيرفي يعني منحنيات مش يعني سمنة .. ارجوكي كلي بشكل صحي ولو لدرجة معينة والعبي رياضة ولو 10 دقايق في اليوم. محدش هينفعك لما تكبري وتلاقي نفسك بتتهالكي".



متقدريش تتحكمي في مشاعرك لكن تقدري تتحكمي في تصرفاتك



وأنهت مفيدة شيحة، أن :"أنتي متقدريش تتحكمي في مشاعرك. لكن تقدري تتحكمي في تصرفاتك.. اقطعي اي علاقة بتسببلك ألم نفسي .. الراحة اللي هتحسيها أكبر بكتير من اي وجع مؤقت. مفيش حد بيتغير مفيش حد بيتصلح .. الحب بيروح مع التغاضي. . فخليكي قوية لأجلك".

