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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: المرأة لا تقدر على التفكير خارج عادات وتقاليد المجتمع

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الإثنين، فقرة عن دور المرأة في الحياة، حملت عنوان "احذري من فخ الجوهرة المصونة". 

 

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وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة: "وضعت الست في كادر البيت وتربية العيال، والمرأة عبر تاريخ البشري وتكون في هذا الشكل دائما والرجل يذهب للعمل".

وأضافت مفيدة شيحة: "في فترة في التاريخ والستات في المجتمعات فاقت وبدأت تاخد خطوات وتثبت وجودها أكثر في مختلف المجالات".

وتابعت مفيدة شيحة: "هناك رعب مجتمعي من أن المرأة تعرف تعمل كل شيء، وبدأ الرجال وضع قيمة المرأة لما تنجب ولما تعمل الطعام للرجل وغيرها من هذه الأمور".

 

الست متقدرش تفكر خارج عادات وتقاليد مجتمعها 


وأنهت مفيدة شيح: "الست متقدرش تفكر خارج عادات وتقاليد مجتمعها وإلا هيكون العقاب".

مفيدة شيحة دور المرأة الجوهرة المصونة الجوهرة قناة النهار مرأة

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