إسكندرانية بـ 100 راجل.. تعليق مفيدة شيحة على رحمة فتاة الدليفري

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن رحمة أحمد المعروفة اعلامياِ بـ فتاة دليفري الإسكندرية.



وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إنه انتشر بالأمس على السوشيال ميديا تداول صور وأحاديث لرحمة أمين أحمد المعروفة إعلامياِ بفتاة دليفري الإسكندرية، اعجاباً بكفاحها وتشجيعاً لها واتخاذها نموذج وقدوة لفتيات هذا الجيل لأنها إسكندرانية بـ 100 راجل.



وأضافت مفيدة شيحة، أن البنت الجدعة دي بتقول انها تعرضت للتنمر وكلام من الناس سخيف و مكنش بيشجعها على اللي بتعمله.. وهي في سنها الصغير دا ومن غير كلام كتير وتضييع وقت فهمت بفطرتها وعقلها ان مفيش فايدة من الكلام دا.. عملت اللي مصدقة إنه صح وفي مصلحتها و كملت ومهمهاش. فبقت قدوة..!

مهم بردو أنت بتختار تنجح في ايه

وتابعت مفيدة شبحة :"المقياس في الحياة ايه رضا الناس عنك؟ و لا اد ايه اللي بتعمله خير او شر؟ و لو النجاح هو الأهم مهم بردو انت بتختار تنجح في ايه و إزاي".



وأكملت مفيدة شبحة، أنه :"لو معندهاش أي فرصة للنجاح او للشغل اشتغلت زي مهي بتقول ( بصحتي) مشي على رجليها بتوصل طلبات.. كم واحد يائس دلوقتي وفقد الأمل في المحاولات من مدة شاف رحمة؟. حسيت بإيه قصاد تجربة بنت في بداية حياتها بتساعد نفسها وتشتغل و هي بتدرس.. و في الحقيقة هي بتساعدنا كلنا اننا نعرف ان التعب نفسه نعمة!".



وأضافت مفيدة شيحة:"رحمة بتقول لكل بنت بشغلها و إيمانها بنفسها اعملي نفسك بنفسك.. حتى لو الظروف صعبة لو محدش وقف جنبك من بدري اقفى على رجليكي و علمي نفسك و اشتغلي اتعبي و اتعلمي اكتر وهتطوري كل يوم و هتنجحي.. بدون شك!".

وأنهت مفيدة شيحة قائلة:"رحمة بنت عندها ٢٠ سنة.. وبتدرس في كلية التجارة سنة تالتة.. و اختارت تشتغل في توصيل الطلبات لأن طبيعة الشغل دا بيسمح لها تتحكم في وقتها أحسن وتقدر تختار امتى تشتغل وامتى تذاكر".



واستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الطالبة رحمة أمين، المعروفة إعلامياً بأشهر فتاة دليفري في محافظة الإسكندرية، لتكريمها، وتشجيعا وتحفيزا لحرصها علي القيام بعمل لخدمة أسرتها.