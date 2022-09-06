500 شركة تتنافس بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الرياض .. تفاصيل

قال رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية "إسبو" الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية محمد بن فهد الحارثي، إن أكثرُ من 500 شركة ستشارك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل بهدف تنشيط الإنتاج التلفزيوني والإذاعي وتهيئة الفرص لتبادل الرأي والمشورة حول آخر المستجدات والابتكارات بمجال تكنولوجيا الاتصال الحديثة.

وأوضح الحارثي - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية /واس/ - أن المهرجان في نسخته الـ 22 سيناقش موضوعات مهمة تساعد على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة، وما تشهده من تحولات جذرية متطرقاً إلى تقنيات الإعلام الحديث، وأهمية مواكبتها بكل ما فيها من برامج وخدمات تهدف إلى الوصول إلى إعلام حديث، يتماشى مع متطلبات المرحلة ومستجداتها.

وأشار إلى المهرجان يعد حدثًا إعلاميًا يسلط الضوء على الإعلام العربي وكيفية تطويره وإيجاد سبل التواصل وتبادل الخبرات للارتقاء بمستوى الإنتاج الإقليمي بما يواكب تطورات المشهد العالمي، واختيار اتحاد إذاعات الدول العربية (إسبو) المملكة لتنظيم هذا المهرجان يأتي تعزيزا لمكانتها الإقليمية والدولية، وتأكيدا لعمقها في العالمين العربي والإسلامي، وترسيخا لكونها مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وأكد الحارثي أن المهرجان سيسعى لتحقيق عدد من الأهداف منها الإسهام في تطوير ورصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج التلفزيوني والإذاعي العربي، وتيسير سبل التواصل والتعاون وتبادل الخبرات والبرامج بين الجهات المشاركة، إضافة إلى حث المنتجين على الاستجابة لجماهير المستمعين والمشاهدين وتأكيد ضرورة رفع مستوى الوعي الثقافي والعلمي والجمالي في الأعمال التي ينتجونها، وكذلك سيركز المهرجان على تشجيع الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي الذي يسعى للتعريف بالحضارة العربية والإسلامية وبالواقع العربي والإسلامي المعاصر.

يذكر أن المهرجان سيتضمن مسابقة للبرامج والأخبار الإذاعية والتلفزيون، تشمل مسابقتين خصصت الرئيسية منها للبرامج والأخبار التلفزيونية المنتجة من قبل الهيئات الأعضاء العاملين والمشاركين في الاتحاد، فيما خصصت المسابقة الموازية للبرامج والأخبار المنتجة من قبل الشبكات التلفزيونية العربية الخاصة والأجنبية الناطقة باللغة العربية، علاوة على القنوات الفضائية وشركات الإنتاج غير الأعضاء في الاتحاد.