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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري: راتب زوران 30 ألف دولار تقريبًا بجهازه المعاون

زوران مانولوفيتش
زوران مانولوفيتش

 


كشف محمد أحمد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن راتب زوران مانولوفيتش المدير الفني الجديد لفريق الكرة بزعيم الثغر.


وتابع محمد أحمد عضو مجلس الاتحاد السكندري برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC،راتب زوران 30 ألف دولار تقريبًا بجهازه المعاون، و اتعرض علينا العديد من المدربين الأجانب، ووقعنا الاختيار على زوران لخبراته الإفريقية الكبيرة، ولكن أحيانا تكون السيرة الذاتية كبيرة.

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وأتم محمد أحمد أن محمد مصيلحي أكد أنه لا تفريط في مروان عطية وأحمد عادل ميسي مهما كانت المغريات في الموسم المقبل، لأننا مازلنا في مرحلة بناء الفريق.

 

رسميا.. الصربى زوران مانولوفيتش مدربا للاتحاد السكندري

 

نهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى الاتفاق مع الصربي زوران مانولوفيتش والذى يحمل الجنسية البرتغالية أيضاً لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم الموسم الجديد 2022/2023.

وقاد رئيس النادي مفاوضات التعاقد بنجاح مع " زوران "، عقب استقرار و موافقة مجلس إدارة النادى بكامل هيئته على التعاقد مع المدير الفني الصربى.

ويملك مانولوفيتش سجلاً تدريبياً حافلاً و استطاع تحقيق العديد من الإنجازات يشمل: 
( الفوز بالدوري الجزائري 2021 مع شباب بليوزداد الجزائري  - التأهل إلي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 مع شباب بليوزداد الجزائري- التأهل إلي دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا 2020 مع الهلال السوداني- التأهل إلي نص نهائي البطولة العربية 2019 مع الوداد المغربي - الفوز بالدوري والسوبر الانجولي 2018 مع بيرميرو دي اوغستو الانجولي - التأهل إلي نص نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 مع بيرميرو دي اوغستو الانجولي  - الفوز بالدوري والسوبر الانجولي 2013 مع كابسكورب الانجولي - الفوز بكاس البحرين 2008 مع الأهلي البحريني ).

و وفقاً للرؤية الفنية  لـ  " زوران " سيضم الجهاز الجديد كريم بن سالم سباعى "تونسى الجنسية " مدرب مساعد ومخطط احمال و محمد رشيد المكاوى "مغربى الجنسية " مدرب حراس مرمى ،  وسوف يتم حسم كامل تشكيل الجهاز الفنى و الإدارى المعاون ، عقب وصول " زوران " و مساعديه  للبلاد و الاجتماع مع لجنة الكرة خلال الساعات القادمة.

و أشار محمد مصيلحى إلى أنه يثق تماماً في القدرات الفنية الكبيرة لـ " زوران "  المدير الفني الجديد لزعيم الثغر، مؤكداً أن أي انجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع و وقوفهم صفا واحد و على قلب رجل واحد و في مقدمتهم الجماهير العظيمة من أجل إعلاء شأن هذا النادي العريق .

الاتحاد السكندري زوران مانولوفيتش محمد أحمد محمد مصيلحي مروان عطية عادل ميسي

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