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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش بالأسلوب دا.. ياسر ريان يكشف حقيقة «تويتة» مهاجمته للخطيب بسبب ابنه

الخطيب
الخطيب

كشف ياسر ريان، نجم النادي الأهلي الأسبق، حقيقة مهاجمته لمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء بعد رحيل ابنه عن الفريق.

وكانت تويتة انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منسوبة لياسر ريان يهاجم بها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

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وقال ياسر ريان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر في برنامج اللعيب: “التويتة اللى انتشرت فى الساعات الماضية غير صحيحة، وهذه الصفحة ليست صفحتى، مينفعش أهاجم النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب بالشكل والأسلوب دا”.

وتابع: “النادى الأهلى لو يرى أن أحمد ياسر ريان، لن يفيده فى تلك الفترة وقرر بيعه لنادى سيراميكا كليوباترا، فنحن نحترم قرار الأهلى”.

ياسر ريان: أنا مساند للأهلي

وأضاف: “أنا مساند للنادى الأهلى سواء ابنى موجود مع الفريق أو مش موجود، أنا بحب الكيان والأشخاص بتروح وتيجي، النادى وهو فى أسوأ حالاته لازم أكون داعمًا ومساندًا له”.

واختتم: “أحمد لم يتواصل مع أى مسئول فى الأهلى قبل التوقيع لسيراميكا كليوباترا”.

الأهلى ياسر ريان محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء النادي الأهلي

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