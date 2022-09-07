الدم بقى مياه.. أخ ينحر شقيقه ويبلغ الشرطة للبحث عن الجاني| القصة كاملة

داخل قرية ريفية بسيطة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية حيث الجميع تربطهم صلة قرابة ونسب ومصاهرة وصداقة بين جميع أبنائها وفي صباح أحد أيام الأسبوع الماضي أستيقظ الأهالي علي صوت صراخ واستغاثات بالعثور علي الشاب "كريم" مجند مذبوحا داخل منزله ليتم علي الفور إبلاغ الأجهزة الأمنية.

ظن المتهم أنه بعيد عن أعين رجال الشرطة المصرية وتحديدا رجال مباحث مركز الزقازيق وخاصة أن المتهم كان متواجدا بالقرب من الضحية وأهلها ليكثف رجال المباحث جهودهم ويتم فك اللغز في اقل من ساعات ويتم تحديد المتهم ويتبين انه شقيق المجني عليه.

خلافات بسيطة كانت تلك أبرز المعلومات التي استند عليها رجال الأمن في كشف اللغز حيث تبين ان المجني عليه مجند وعاد الي منزل اسرته في اجازته المقررة ليقوم شقيقة بارتكاب الواقعة ويقوم بالاتصال وإبلاغ الشرطة لإبعاد الشبه الجنائية عنه.

الدم بقي مياه والأخ هان عليه دم أخوه تلك أبرز الكلمات التي علق بها أهالي القرية والقري المجاورة علي تلك الواقعة وخاصة إنه دائما ما يعرف عن الأخ أنه سند لشقيقه وهو ظهره الذي يستند عليه في الشدائد ولكن في تلك الواقعة تبدل الحال.

فيما سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية والقري المجاورة وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الي منصة لتقديم واجب العزاء في الفقيد حيث أشاد الجميع بحسن أخلاقه مقدمين الدعاء لأسرتهم بالصبر والسلوان وخاصة ان المتهم والمجني عليه أشقاء.

الأجهزة الأمنية بالشرقية كشفت غموض العثور على شاب مذبوحا داخل منزل أسرته بقرية النحاس التابعة لمركز ومدينة الزقازيق حيث تبين قيام شقيقه بارتكاب الواقعة وتم ضبطه وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود بلاغا بالعثور على شاب مقتولا داخل مسكنه بقرية النخاس دائرة مركز شرطة الزقازيق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين العثور على" كريم أ ع ف" داخل مسكنه جثة هامدة متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتم التحفظ على الجثمان، تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أكدت التحريات الأولية، وبسماع أقوال أسرة المجنى عليه، ومن أقوال شقيقه أنه دخل عليه الغرفة وجده مذبوحا، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لموقع البلاغ.

فيما قيام شقيقه بارتكاب الواقعة وهو من قام بإنهاء حياته إثر خلافات بينهما وأبلغ الشرطة محاولًا إبعاد الشبهة عنه، وتم ضبطه، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيقات