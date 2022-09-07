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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مارسا العنف ضد الشرطة..إحالة قضية الاعتداء على طفلة المرج للجنايات

ارشيفية
ارشيفية

أحال المستشار احمد بكر المحامي العام الأول لشمال القاهرة الكلية  شقيقين متهمين بهتك عرض طفلة المرج و التعدي علي قوة شرطة المرج للجنايات.

نص أمر الإحالة :
جاء بأمر الإحالة حال كون المجني عليها طفلة جاوزت السابعة عشر سنة ميلادية ولم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية قام المتهمان بهتك عرض المجني عليها بالقوة بأنه إثر مشادة كلامية فيما بينها وبين المتهم الأول قامت المتهمة الثانية بشل حركة المجني عليها واستطالت يد الأول لمناطق عفتها و تهديها - ومزق ملابسها كاشفا لعوراتها خادشا حياتها هاتكا عرضها .

كما استعملا القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي وهو الملازم أول ومرافقوه من رجال شرطة قسم شرطة روض الفرج بأن أشهر الأول سلاحا أبيض شفرة موسى وأشهرت الثانية سلاحا أبيض زجاجة لحملهم بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم .


كما احدثا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما .

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