إقبال كبير على الجناح المصري بمعرض هوتيل شو بالرياض

شهد الجناح المصري المشارك بمعرض هوتيل شو المقام في المملكة العريية السعودية في الرياض خلال الفترة من ٦ إلي ٩ سبتمبر ٢٠٢٢ إقبالا كبيرا من العملاء المحتملين والزائرين لرؤية منتجات القطاعات المشاركة من المنظفات الشخصية والصناعية والدهانات ومنتجات البلاستيك من الشركات المصرية المشاركة.

وقام المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتواصل مع مكتب التمثيل التجاري في السعودية للترويج للمعرض بين الغرف التجارية والصناعية والتي أسفرت عن العديد من اللقاءات الثنائية التي تمت مع العملاء المحتملين للشركات المشاركة وهي المشاركة الأولي للمجلس في هذا المعرض الدولي الهام الذي يضع الشركات مباشرة أمام المشترين الرئيسيين وصناع القرار للعديد من المشاريع الجديدة بالمملكة بما في ذلك أصحاب الفنادق والمشغلين والمطورين باعتباره نقطة محورية لهذه الصناعة. من المدراء العامين والمالكين و المشغلين ، إلى مديري المشتريات .

و يضم المعرض عدد كبير من مشاركات دولية مثل البرتغال المانيا إيطاليا بولندا المغرب الإمارات الاردن كازخستان اليونان الكويت فرنسا استراليا وغيرها من الدول المشاركة.

وقد قام بزيارة الجناح المصري ا عمرو عادل سكرتير ثالث بمكتب التمثيل التجاري المصري بجده والذي التقي بالشركات العارضة.

وأشاد بجودة المنتجات المصرية وجدية الشركات المشاركه في هذا المعرض الهام والذي من المتوقع ان ينتج عنه نتائج مرضيه جدا للشركات.