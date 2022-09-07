نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث عند وضع الشاي الأخضر على الشعر؟.. ورقم صادم لسعر حقيبة درة

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يحتفي العالم اليوم في الـ 7 من سبتمبر باليوم العالمي لمرض الضمور العضلي، يشير الضمور العضلي إلى مجموعة من أكثر من 30 مرضًا وراثيًا يسبب ضعف العضلات.

نشرت الفنانة درة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة.

يعتبر التعرض لاشعة الشمس له فوائد كبيرة كالحصول على فيتامين د، ولكن دون إستخدام كريم حماية من الشمس فقد يزيد من فرص إصابة الشخص بسرطان الجلد. لذا ينصح اطباء الجلدية بإستمرار بالوقاية ووضع كريم حماية من الشمس بمعامل حماية أعلى من 50 .

يعد الشاي الأخضر من أكثر المواد المفيدة لصحة البشرة والشعر وليس لإنقاص الوزن فقط كما يعتقد البعض، وتستخدمه الكثير من النجمات للحفاظ على جمالهن مثل نجوى كرم ونسرين طافش.