نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث عند وضع الشاي الأخضر على الشعر؟.. ورقم صادم لسعر حقيبة درة

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
في اليوم العالمي لـ الضمور العضلي.. كل ما تريد معرفته عنه
يحتفي العالم اليوم في الـ 7 من سبتمبر باليوم العالمي لمرض الضمور العضلي، يشير الضمور العضلي إلى مجموعة من أكثر من 30 مرضًا وراثيًا يسبب ضعف العضلات.
رقم صادم.. درة بحقيبة ثمنها خيالي| اعرف السعر
نشرت الفنانة درة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة.
لتجنب الحروق وسرطان الجلد.. نصائح ذهبية تحميك من أضرار أشعة الشمس
يعتبر التعرض لاشعة الشمس له فوائد كبيرة كالحصول على فيتامين د، ولكن دون إستخدام كريم حماية من الشمس فقد يزيد من فرص إصابة الشخص بسرطان الجلد. لذا ينصح اطباء الجلدية بإستمرار بالوقاية ووضع كريم حماية من الشمس بمعامل حماية أعلى من 50 .
ماذا يحدث عند وضع الشاى الأخضر على الشعر؟ اعرفي فوائده
يعد الشاي الأخضر من أكثر المواد المفيدة لصحة البشرة والشعر وليس لإنقاص الوزن فقط كما يعتقد البعض، وتستخدمه الكثير من النجمات للحفاظ على جمالهن مثل نجوى كرم ونسرين طافش.