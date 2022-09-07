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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم صادم.. درة بحقيبة ثمنها خيالي| اعرف السعر

درة
درة

نشرت الفنانة درة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة.

وتألقت درة مرتدية فستانا قصيرا باللون الأبيض، ومكشوف من البطن ليكشف جمالها ورشاقتها، كما تميز الفستان بتفصيلة جديدة ومختلفة، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ باللون البني، ونسقت معه حقيبة يد باللون الأبيض لإكمال ظهورها.

 

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وبلغ سعر حقيبة درة 3.490 دولار أي ما يعادل حوالي 66.310 ألف جنيه مصري، وكانت من ماركة fendi.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المسكارا وأحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت درة أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ولم تتكلف درة بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع مجموعة من الأساور مع قرط باللون الذهبي لإكمال اللوك.

وإليكم صور درة.

درة

 

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