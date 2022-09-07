غالي جدا.. سعر صادم لـ قفطان أروى في مهرجان فينيسيا

نشرت الفنانة أروى جودة، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة ولافته.

وتألقت أروى جودة، مرتديه قفطان باللون الفوشيا، ومصمم بشكل أنيق ليكشف عن جمالها واناقتها، ونسقت حذاء مكشوف بكعب عالي باللون الذهبي.

وكان القفطان من ماركة fendi وبلغ سعره 3500 يورو أي ما يعادل بالمصري 76 الف جنيها مصريا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أروى جودة أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت

وإليكم صور أروى جودة

أروى جودة