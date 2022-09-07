عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غالي جدا.. سعر صادم لـ قفطان أروى في مهرجان فينيسيا

أروى جودة
أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة ولافته. 

 

txt

فستان أبيض قصير.. درة بإطلالة أنثوية جريئة| شاهد

txt

رقم صادم.. درة بحقيبة ثمنها خيالي| اعرف السعر

 

وتألقت أروى جودة، مرتديه قفطان باللون الفوشيا، ومصمم بشكل أنيق ليكشف عن جمالها واناقتها، ونسقت حذاء مكشوف بكعب عالي باللون الذهبي.

وكان القفطان من ماركة fendi وبلغ سعره 3500 يورو  أي ما يعادل بالمصري 76 الف جنيها مصريا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أروى جودة  أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت 

وإليكم صور أروى جودة 

أروى جودة
أروى جودة 
اروى أروى جودة صور اروى جودة اطلالات اروي جودة سعر قفطان أروى جودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

هل يتم تأجيل الدراسة بعد أول إصابة بـ جدري القرود؟ التعليم ترد

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عزل أول مصري مصاب بـ جدري القرود..ماذا ظهر عليه من أعراض ؟

عايرها بشرفها.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم في الجيزة

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

خالد الغندور : مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

أحمد موسى يدعم الزمالك في مواجهة الهلال السعودي بـ كأس لوسيل |فيديو

للكبار فقط| العلاقة الجنسية الأهم.. مفاجأة بشأن انتقال جدري القرود

ليس حكرا على أحد.. ضياء رشوان: الحوار الوطني مفتوح للجميع.. فيديو

أول حالة إصابة بـ جدري القرود في مصر.. ننشر بروتوكول العلاج |مستند

أعملكوا إيه يعني .. ميرفت أمين ترد على انتشار صورتها الأخيرة

هنفرح الجماهير.. الونش عن مباراة لوسيل: لاعبو الزمالك كبار ودوليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالي جدا.. سعر صادم لـ قفطان أروى في مهرجان فينيسيا

وائل جمعة مزعل الزملكاوية.. سر 3 كلمات أشعلت غضب جمهور القلعة البيضاء

بـ فستان جريء .. يسرا تثير الجدل في فينيسيا بهذه الإطلالة |شاهد

مؤمن زكريا ينتظر مولود جديد.. كيف يحتفظ مريض ضمور العضلات بقدرته الذكورية؟

فيديو

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

منهم لاعب برازيلي.. 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي .. فيديوجراف

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ