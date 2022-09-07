مايا مرسي: المرأة عنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتحدي التغير المناخي

نظم المجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع مؤسسة شباب القادة وتحت رعاية شركة المصرية للاتصالات WE، لقاءً مع مجموعة من الفتيات والشباب المشاركين في برنامج "قادة المناخ"، والذي يهدف إلى سماع أفكار الشباب من الجنسين والتعرف على مشاريعهم المتعلقة بإيجاد حلول لتحديات قضايا المناخ وتوفير الدعم اللازم لها، وذلك في ضوء استضافة مصر لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 في شهر نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

شهد اللقاء حضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، وأحمد فتحى، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، والمهندس حسام صالح، المدير التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وناصر كنفاني، مسئول الدعاية والتسويق بشركة we، إلى جانب كل من النائبة مي كرم جبر والنائبة هادية حسنى، عضوتا مجلس النواب، والمهندسة سارة البطوطي، رائدة الأعمال وسفيرة الأمم المتحدة لمبادرتي "السباق إلى الصفر" و"السباق نحو الصمود" حول تغير المناخ، والدكتورة أمنية العمراني، مبعوثة رئيس مؤتمر المناخ للشباب.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بالحضور على المنصة، معربة عن سعادتها البالغة بالالتقاء اليوم مع الشباب من الجنسين المشاركين في برنامج "قادة المناخ" الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة شباب القادة، وتحت رعاية شركة المصرية للاتصالات WE.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي باختيار سامح شكرى، وزير الخارجية، للدكتورة أمنية العمراني كفتاة مصرية لتكون هي المبعوث الرسمى للشباب في قمة المناخ CoP27، مشيرة إلى أن تعزيز تمثيل المرأة في قمة المناخ التى ستعقد في مصر في نوفمبر القادم يبعث برسالة هامة إلى العالم بأهمية المكانة التى تحظى بها المرأة المصرية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة عامل وشريك أساسي وفاعل في مختلف قضايا المجتمع، ومن بينها قضية تغير المناخ، فالمرأة هى جزء أساسى من هذا الكوكب الذي يتعرض لمخاطر كبيرة بسبب التغيرات المناخية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى رؤية مصر التى تم عرضها خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحده csw التى عقدت فى مارس الماضى، وكان موضوعها الرئيسى هو "قضية أثر تداعيات تغير المناخ على المرأة"، متوجهة بالشكر إلى كل من شارك في إعداد هذه الرؤية من الشباب من خلال التعاون القائم بين المجلس ووزارة الخارجية ووزارة البيئة.

وقالت إن رؤية مصر أكدت أن التفاوتات المختلفة في قضية تغير المناخ لا تضع المرأة ضمن أكثر الفئات تضررا وحسب بل تعنى أيضا بطبيعة الأمر أن المرأة عنصر أساسي وعامل فاعل لتحقيق التغيير المأمول في التعامل مع مختلف جوانب التغيير المناخي، ولها دور أيضاً في تحقيق أجندة التنمية المستدامة، خاصة في تحقيق الإنتاجية الزراعية ومرونتها والمساهمة في الأمن الغذائي.

وأوضحت أن فئات معينة من النساء تواجه صعوبات متعددة لتغير المناخ (على سبيل المثال، النساء ذوات الإعاقة، والنساء الريفيات، والنساء اللائي يعشن في المناطق الجغرافية المتأثرة مثل المناطق الساحلية، والنساء العاملات في مصايد الأسماك، والقطاعات الأخرى).

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن رؤية مصر تضمنت ٧ ركائز أساسية، تمثلت فى: العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، والبيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.

وأكدت أن محاور رؤية مصر حول "المرأة والبيئة والمناخ" سيتم استكمال طرحها في قمة المناخ في نوفمبر القادم من أجل الخروج بتوصيات هادفة للعالم أجمع، بحيث لن تقتصر مصر علي استضافة القمة، ولكن سيكون لها دور في وضع سياسات في العالم حول تعزيز دور المرأة في مجال مواجهة تغييرات المناخ.

وشددت رئيسة المجلس على أهمية "الانتقال البيئي العادل للجميع"، موضحة أن تمويل عملية تغير المناخ موضوع دولى وليس فى مصر فقط، ويجب رصد أموال خاصة لهذا الانتقال.

من جانبه، أوضح النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أن "قضية التغير المناخي من أهم القضايا التي تستلزم تسليط الضوء عليها وعلى تأثيرها على المجتمعات والأجيال القادمة، لهذا السبب قررنا البدء في البرنامج بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة لإيماننا بمهارات الشباب و أفكارهم".

فيما أكدت النائبة هادية حسنى أهمية العمل على دعم الشباب من الجنسين والاستماع إلى أفكارهم ورؤيتهم كأجيال جديدة لمواجهة التغيير المناخي، مشيرة إلى أهمية دور الجامعات في مصر في مساندة الشباب وتبني مزيد من المبادرات لرفع الوعي ولدعم مشروعات الشباب في هذا المجال.

ووجهت النائبة مي كرم جبر الشكر للمجلس القومي للمرأة على هذه الدعوة وعلى احتضان الكثير من المبادرات المجتمعية، وأكدت أهمية أفكار الشباب المختلفة، ولا سيما العمل المجتمعي غير الهادف للربح في التوعية بالتغيرات المناخية وسبل تحجيم تلوث البيئة، قائلة: "كل فكرة لها قيمة في الجمهورية الجديدة".

وقدم ناصر الكنفاني، مسئول الدعاية والتسويق بشركة we، خالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة مايا مرسي لإتاحتها الفرصة للحديث عن التعاون المشترك بين الشركة ومؤسسة شباب القادة، خاصة فى مجالات الأنشطة الطلابية فى الجامعات والمبادرات، وعلى رأسها مبادرة “هي تقود”.

وأكد أهمية دور الشباب فى استخدام التكنولوجيا داخل الأسرة، بالإضافة إلى أهمية التكنولوجيا فى دعم المناخ فى المطلق، فهي من تقوم بالقياسات وتسريع عملية النمو وتقديم الحل الأنسب، متمنيا المساهمة ولو بجزء بسيط فى نجاح الشباب فى المجتمع المهني.

وأكد المهندس حسام صالح أن المنافسة حاليا في سوق العمل أصبحت قوية للغاية، وأن التطور التكنولوجي الحالي رفع من التحدى والمنافسة أمام الجميع، داعياً الشباب إلى العمل في المجال الذي بإمكانهم النجاح فيه ولديهم قدرة على الإضافة لهذا المجال، مؤكدا أن الاستمرارية من أصعب المراحل في سوق العمل.

وأشارت الدكتورة أمنية العمراني إلى دور الشباب كجزء رئيسي وفاعل فى حل مشكلة مواجهة تحدي تغير المناخ، مؤكدة أن تغير المناخ يمثل أكبر خطر على صحة الشباب، كما ناقشت علاقة تغير المناخ "تلوث الهواء والمياه" بالصحة.

ولفتت المهندسة سارة البطوطي إلى دورها كسفيرة للأمم المتحدة لمبادرتي "السباق إلى الصفر" و"السباق نحو الصمود" حول تغير المناخ، وهو التعبير عن القطاع غير الحكومي، حيث إن دورها مهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قمة المناخ COP 27.

وأكدت أهمية دور الشباب في مجال ريادة الأعمال، ولا سيما في ملف المناخ لتذليل جميع العقبات وتلبية الاحتياجات في عالم مختلف ما بعد جائحة كوفيد-١٩، وقالت: "الإيمان بالقضية أهم دافع للقيادة".

جدير بالذكر أنه سيتم اختتام البرنامج بمسابقة لاختيار أفضل الفرق الفائزة، ويشمل المتقدمون عددا من الفئات “الأنشطة الطلابية – الأفكار – المشاريع الناشئة”.

وتعد مؤسسـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع و خلـق أجيـال جديـدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والإدارية من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة فى مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية.

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