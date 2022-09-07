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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرفة التجارية بالغربية: نظام المصدر المعتمد يضبط سوق الاستيراد المصرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

صرح الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس الغرفة التجارية بالغربية ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ان قطاع المال والأعمال في مصر يستعد الان لتطبيق"نظام المصدر المعتمد" في اطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، و التي جاءت بناء علي توصيات اللجنة القومية لقواعد المنشأ، والذي سيبدأ تطبيقه بصورة رسمية في 15 سبتمبر  الجاري . 

  وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالغربية ، في تصريحات صحفية اليوم علي هامش اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، مع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، لشرح آليات نظام «المصدر المعتمد» في إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، بحضور أعضاء الجمعية العمومية للشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ،  أن تسجيل المصانع والشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر, الذي ينص علي  إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلى جمهورية مصر العربية ، بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل .

رئيس الغرفة التجارية بالغربية قطاع المال والأعمال الغرف التجارية المنتجات الصادرات

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