يحيى الفخراني يوجه رسالة لصلاح السعدني.. ويكشف سرا عن فاتن حمامة

كرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، النجم الكبير يحيى الفخراني فى احتفالية كبرى مليئة بالحب بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتحدث الفنان يحيى الفخراني عن تترات مسلسلاته وقال:" هناك أعمال سمعتها من الشارع وانا من البداية مطمئن في أعمالي لمن يقدم التترات".

وتابع:" وحشني صلاح السعدني ارجعلنا علشان نشتغل سوا".



وأضاف يحيى الفخراني سألت فاتن حمامة ليه اخترتيني في أرض الأحلام، وقالت علشان اعمل دوري كويس، ومن هنا تعملت استمداد الطاقة، فحينما يكون هناك ممثل قوي يشحن المثل الذي أمامه.

تحدث يحيي الفخراني عن مشواره وشخصياته وقال:" كل عمل يأتي لي اتوقع انني لا استطيع تقديمه، ولا احب ان اكرر شخصياتي، والمتعة الحقيقية في التغير والتحدي.

وعن تجسيده دور الباشا أكثر من مرة قال:" لقد كسرتهم بدور لا وكان يجب أن أكسر السنين بداخلي وعرفت أن شخصية محجوب العمل كان سيجسدها عبد الحليم حافظ، وانا أحبه.

وطلبت منه شافكي المنيري أغنية لعبد الحليم يهديها لزوجته وقال لها :" حبيتها على أغنية سيرة الحب لأم كلثوم"

وفاجأت طفلة صغيرة على المسرح وصعدت اليه لتلتقط مع يحيى الفخراني، صورة ورحب بها وقبلها.

وحرصت لميس جابر زوجة الفنان يحيي الفخراني واحفاده على التواجد معه بالإضافة إلى عدد من النجوم منهم جمال سليمان وسميرة عبد العزيز، واحمد عبد العزيز.

فعاليات تكريم يحيى الفخراني

حملت الاحتفالية عنوان "يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخراني" وتتضمن الحديث عن المشوار الفنى للنجم الكبير وأهم أعماله والمحطات الفنية في حياته.

وقدمت الاحتفالية الإعلامية شافكي المنيري وبدأت بعرض فيلم تسجيلي من إخراج أشرف ابو النجا عن الفنان القدير يحيى الفخراني وأبرز محطاته الفنية.