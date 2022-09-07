الهلال السعودي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الزمالك في كأس سوبر لوسيل

تلقى نادي الهلال السعودي ضربة موجعة قبل مواجهة نظيره الزمالك، يوم الجمعة القادم، في كأس سوبر لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وأعلن نادي الهلال السعودي غياب 4 لاعبين عن الفريق في مواجهة الزمالك في كأس سوبر لوسيل.

ونشر الهلال السعودي بيانا رسميا له بأن الرباعي صالح لشعري وجانج هيون سو وعبدالإله المالكي ومتعب المفرج يستكملون برامجهم التأهيلية والعلاجية ولم ينضموا إلى التدريبات الجماعية حتى الأن، على أن يواصلوا الغياب عن الفريق في مواجهة الزمالك المقبلة.

وفي سياق متصل، غادرت بعثة نادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة لملاقاة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:.

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .



خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.



خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".



خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه .