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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خدمات مكثفة في محيط الإغلاق الجزئي لطريق الواحات بسبب محطة الأتوبيس الترددي

صدى البلد

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة في محيط الغلق الجزئي لطريق الواحات، بسبب الأعمال الإنشائية لمحطة الأتوبيس الترددي الذكي BRT.

وأعلنت إدارة مرور الجيزة عن أنه يتم استقطاع حارة مرورية بكل اتجاه بالطريق أعلى تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات، وسط وجود الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين الانتهاء من تلك الأعمال.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة طريق الفيوم ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مما يستلزم استقطاع حارة مرورية من كل اتجاه بجوار الجزيرة الوسطى بطريق الواحات تحديدًا أعلى تقاطع "طريق الفيوم مع طريق الواحات، الاتجاه القادم من الطريق السياحي اتجاه طريق الواحات، والاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه الطريق السياحي" بطول ما يقرب من 45 م، وذلك بدأت يوم الإثنين الموافق 5/9/2022 وحتى انتهاء الأعمال.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية طوال فترة الأعمال. 

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