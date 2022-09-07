دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يتقدم على إنتر بهدف في الشوط الأول

أنهى بايرن ميونخ الألماني الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بـ إنتر الإيطالي، متقدمًا عليه بهدف دون مقابل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الهدف جاء عن طريق ليروي ساني في الدقيقة 25 من متابعة للكرة الطولية التي أرسلها يوزوا كيميتش، ليراوغ أونانا ويسكنها الشباك، متقدمًا لـ بايرن ميونخ بهدف نظيف.

تشكيل إنتر

وضم تشكيل إنتر كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: دانيلو دامبروزيو - ميلان سكرينيار - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - مارسيلو بروزوفيتش - هنريك ميخيتاريان - هاكان تشالهانجلو - روبين جوسينس

خط الهجوم: لوتارو مارتينيز - إيدين دجيكو.

تشكيل بايرن ميونخ

وضم تشكيل بايرن ميونخ كل من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - ماتياس دي ليخت - لوكاس هيرنانديز - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - مارسيل سابيتزر - توماس مولر

خط الهجوم: ليروي ساني - كينجسلي كومان - ساديو ماني.

وفي نفس التوقيت، يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي، ضمن منافسات ذات المجموعة.