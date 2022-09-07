ضياء رشوان: الأصل في الحوار الوطني العلانية.. ولا يوجد شيء سري.. فيديو

أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني أول شيء يحدث في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن كل الجلسات تعلن بياناتها فور انتهائها ويتم عقد مؤتمرات صحفية لمجلس الامناء.

وقال رشوان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، يكون مع وسائل الإعلام بشكل مستمر، مؤكدا أنه يتم إجراء حوارات مع كل وسائل الإعلام المصرية والأجنبية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن الأصل في الحوار الوطني هو العلانية ولا يوجد شيء سري، مؤكدا أن ما جرى حتى اليوم 5 اجتماعات لمجلس الامناء على مدار شهرين، وآخر اجتماع كان منذ يومين، والبعض يعتقد ان هناك تباطؤا في إدارة الحوار الوطني وهذا خطأ.

أصبت بوعكة صحية

وأشار ضياء رشوان: أصبت بوعكة صحية لمدة شهر وخيرت زملائي إذا أرادوا عمل اجتماع في موعده، وأن يكون الاجتماع بأكبر الأعضاء سنا، ولكنهم فضلوا تأجيل الاجتماع حتى يكون لي قدرة على إدارة الحوار الوطني.