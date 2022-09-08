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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجمل: محمد شيحة وكيل اللاعبين تواصل مع مجلس الإسماعيلي من أجل تواجدي..فيديو

صدى البلد

 

 

كشف حمزة الجمل المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن كواليس تعيينه مديرا فنيا للدراويش خلفا لحمد إبراهيم.

وقال حمزة الجمل مع الإعلامي إسلام صادق ببرنامج البريمو المذاع عبر فضائية "TeN": "محمد شيحة وكيل اللاعبين تواصل مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومع أحد الإعلاميين من أجل تواجدي على رأس الجهاز الفني للدراويش".

وأضاف: "محمد شيحة قال لمجلس الإدارة أني رجل المرحلة وأنا الأنسب لقيادة الدراويش في هذه الفترة".

وأكمل: "علاقتي بمحمد شيحة جيدة منذ زمن طويل، وتحدث مع مسؤولي النادي لتواجدي مديرا فنيا للإسماعيلي حبا في النادي".

تدخلات مجلس الادارة.. 

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وتابع: "لن يجرؤ أحد على التدخل في عملي ولم استاذن من أحد لتواجد حسني عبد ربه في جهازي المعاون".

وواصل: "بعد تشكيل الجهاز تواصلت مع محمد شيحة وطالبت منه عدم الحديث عن أي أحد من أفراد الجهاز الفني وتحديدا حسني عبد ربه لأني كنت أبحث عن الاستقرار، ولن ولم استاذنه لتواجد حسني في جهازي المعاون".

واختتم: "لم يتدخل أي شخص في عملي مطلقا، ولكن هناك محاولات عن طريق السوشيال ميديا ليس أكثر".

 

الاسماعيلي الكومي السوشيال ميديا حمد ابراهيم حسني عبد ربه محمد شيحة الدراويش مجلس الادارة

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