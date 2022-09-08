عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

الأرصاد
الأرصاد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة  المتوقعة اليوم، الخميس 8  - 9 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس  حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى:

القاهرة  33  24

الإسكندرية 30  25

الإسماعيلية 34  24

الدقهلية 33  23

حار درجات الحرارة المتوقعة محافظات ومدن مصر درجات الحرارة القاهرة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

نهائيا.. فرج عامر يؤكد لوران بلان مدرب نادي الأهلي الجديد

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

عايرها بشرفها.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم في الجيزة

أسعار الذهب اليوم الخميس 8-9-2022

ترشيحاتنا

مخاوف أوروبية.. بوتين يجبر الغرب علي تخفيف العقوبات المفروضة عي روسيا

استفزاز جديد للصين.. تايوان تستقبل وفدا من الكونجرس..هل تتصاعد الأزمة أكثر؟

لم نخسر شيئا.. بوتين يتحدي الغرب بـ"إعلان هجومي"

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم الخميس 8-9-2022

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

يحرق الدهون وينزل الوزن.. قبل النوم بـ10 جنيهات انسفي الكرش والأرداف

بعد إصابة أول مصري بجدري القرود.. تعرف على طرق انتقاله واحذرها

فيديو

عاش.. شاب جزائري يتزوج من عروسين في وقت واحد| فيديو جراف

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ