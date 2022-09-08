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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

أسعار العملات
أسعار العملات

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 8  - 9 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

 

 

سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.31 جنيه للبيع، و19.21 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.13 جنيه للبيع و 19.03 جنيه للشراء.


سعر الجنيه الإسترليني


سعر الجنيه الإسترليني 22.07 جنيه للبيع و22.94 جنيه للشراء.


سعر الريال السعودي

 

سجل سعر الريال السعودي 5.14 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  62.47 جنيه للبيع، و62.10 للشراء.

سعر الدولار أسعار العملات سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى سعر اليورو

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

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