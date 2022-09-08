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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

52 راكبا.. التفاصيل الكاملة لـ انقلاب أتوبيس بطريق الزعفرانة - رأس غارب

طفل ينظر بحسرة للاتوبيس
طفل ينظر بحسرة للاتوبيس المنكوب وينتظر مصير أسرتة

بدأت النيابة العامة التحقيقات في إصابة 52 راكباً بحادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق الزعفرانة - رأس غارب صباح اليوم، الخميس، حيث قررت النيابة التحفظ على الأتوبيس المنكوب وندب المهندس الفني لفحص حالة الأتوبيس وبيان سبب الحادث وسماع أقوال السائق والمصابين وطلب تحريات المباحث.

صحة البحر الأحمر: ارتفاع عدد مصابي أتوبيس رأس غارب لـ 52 بينهم 6 حالات خطرة

وكشف الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن إجمالي عدد المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق رأس غارب الزعفرانة بلغ  ٥٢ مصابا، وجار التعامل معهم بمستشفى رأس غارب المركزى.

الصحة: 52 مصابا في انقلاب أتوبيس رأس غارب بينهم 6 حالات خطرة

مأساة.. الصور الأولى لـ حادث انقلاب أتوبيس بطريق رأس غارب - الزعفرانة

وكلف وكيل وزارة الصحة الدكتور شادي باسم، مدير إدارة الطوارئ، والدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات، بقيادة فريق انتشار سريع من الأطباء والتمريض لدعم مستشفى غارب المركزي، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة ٦.

رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات البحر الأحمر

ووجه وكيل وزارة الصحة برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، واستقبلت الحالات الدكتورة فتحية المغربي، مدير مستشفى رأس غارب، والدكتورة هبة صقر، مدير طوارئ مستشفى رأس غارب.

وشهد طريق غارب الزعفرانة انقلاب أتوبيس رحلات، مما تسبب فى إصابة 52 شخصا تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى غارب المركزى، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

كان مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب، تلقى اخطار انقلاب أتوبيس نقل جماعى تابع لشركة الفارس للنقل الجماعى بطريق الزعفرانة رأس غارب اتجاه رأس غارب، وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين وحالة أغلبهم متوسطة، وأسفر الحادث عن إصابة 52 شخصا تم نقلهم جميعا إلى مستشفى رأس غارب المركزى.

إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد حادث «أتوبيس رأس غارب»

انتقلت إدارة مرور البحر الأحمر إلى موقع الحادث، وتمت إزالة آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية، وتجرى الجهات المعنية معاينتها.

 

 

 

 

 

 

حادث اتوبيس الزعفرانة رأس غارب البحر الأحمر طريق راس غارب انقلاب اتوبيس

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