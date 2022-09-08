انطلاق فعاليات ملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية تحت شعار إعداد القادة العام، والذي أقيم برعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وذلك بقيادة الأستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، وبحضور الدكتور رامي عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن الدولي جامعة القاهرة، وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكذلك عضو لجنة مصر لدى منظمة اليونسكو، وبمشاركة 130 طالب وطالبة من جامعات " الجلالة الدولية، الدلتا التكنولوجية، المنصورة الجديدة، بنى سويف التكنولوجية، النيل الأهلية، القاهرة الجديدة، المصرية للتعليم الالكترونى، العلمين الدولية" ويستمر هذا الملتقى حتى يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2022.

ونقل الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، تحية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا فى كلمته أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بالتعليم التكنولوجي، الذي من شأنه تفعيل ربط الجانب التطبيقى الأكاديمى مع الصناعة وكذلك لسد احتياجات سوق العمل، موضحا اهتمام القيادة السياسية بفتح المجالات الجديدة وتخصصات علمية حديثة والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والكليات المتخصصة لتخريج طلاب مدربين وعلى درجة كفاءة عالية بما يساهم فى بناء شخصيتهم وتسلحهم بتكنولوجيا المعلومات لذا سعى المعهد لإقامة هذا الملتقى لتأهيل الكوادر الشبابية والمساهمة فى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحقيق المشروعات القومية التنموية.

وقد انطلقت محاضرة الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية، وحاضر فيها الدكتور رامي عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن الدولي جامعة القاهرة، وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكذلك عضو لجنة مصر لدى منظمة اليونسكو، متحدثا عن

ارتباط التنمية والأمن، بالأمن القومي.

وأكد أن الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن هو تحقيق التنمية، موضحا دور التخطيط في تحقيق التنمية.

وتطرق إلى تحديات تحقيق التنمية فى المجتمعات وتهديدات الأمن القومى، ومنها الفساد، وهو عامل رئيسى يعوق التنمية، موضحا أن الفقر والجهل يؤدي إلي التطرف وهذا يؤدى إلي انتشار الارهاب مما يؤدي الى تهديد الأمن.

كما أوضح أوجه ارتباط الأمن القومي العربي بالأمن القومي المصري، ومقومات إدارة مؤسسات الدولة و ارتباطها باحتياجات أفرادها والمهارات المطلوبة واللازمة لكافة المستويات الادارية كركائز أساسية للأمن القومى، كذلك تناول سياسات القوى الكبرى فى النظام العالمى والقوى الإقليمية فى المنطقة العربية وتأثير كل منهما على الأمن القومى المصرى مبينا الإرهاب كأحد أنواع الحروب بالوكالة وحروب الجيل الرابع

و قد ناقش عاشور القضايا الأفريقية والعربية التي تدخل فيها مجلس الأمن مبينا سياسات وتشكيل مجلس الأمن الدولى، وضرورة التحري والبحث حول المعلومة قبل ترديدها وكيفية تأثيرها على الأمن القومي ، مبينا دور القوات المسلحة فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى.



