عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات ملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة

صدى البلد

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية  لملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية تحت شعار إعداد القادة العام، والذي أقيم برعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وذلك بقيادة الأستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، وبحضور الدكتور رامي عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن الدولي جامعة القاهرة، وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكذلك عضو لجنة مصر لدى منظمة اليونسكو، وبمشاركة 130 طالب وطالبة من جامعات " الجلالة الدولية، الدلتا التكنولوجية، المنصورة الجديدة، بنى سويف التكنولوجية، النيل الأهلية، القاهرة الجديدة، المصرية للتعليم الالكترونى، العلمين الدولية" ويستمر هذا الملتقى حتى يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2022.

txt

وزير التعليم العالي: إنهاء تنفيذ مشروع "بيت مصر" في باريس إبريل المقبل

ونقل الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، تحية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا فى كلمته أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بالتعليم التكنولوجي، الذي من شأنه تفعيل ربط الجانب التطبيقى الأكاديمى مع الصناعة وكذلك لسد احتياجات سوق العمل، موضحا اهتمام القيادة السياسية بفتح المجالات الجديدة وتخصصات علمية حديثة والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والكليات المتخصصة لتخريج طلاب مدربين وعلى درجة كفاءة عالية بما يساهم فى بناء شخصيتهم وتسلحهم بتكنولوجيا المعلومات لذا سعى المعهد لإقامة هذا الملتقى لتأهيل الكوادر الشبابية والمساهمة فى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحقيق المشروعات القومية التنموية.

وقد انطلقت محاضرة الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية، وحاضر فيها الدكتور رامي عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن الدولي جامعة القاهرة، وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكذلك عضو لجنة مصر لدى منظمة اليونسكو، متحدثا عن  
ارتباط التنمية والأمن، بالأمن القومي.

وأكد أن الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن هو تحقيق التنمية، موضحا دور  التخطيط في تحقيق التنمية.

 وتطرق إلى تحديات تحقيق التنمية فى المجتمعات وتهديدات الأمن القومى، ومنها الفساد، وهو عامل رئيسى يعوق التنمية، موضحا أن الفقر والجهل يؤدي إلي التطرف وهذا يؤدى إلي انتشار الارهاب مما يؤدي الى تهديد الأمن.

كما أوضح أوجه ارتباط الأمن القومي العربي بالأمن القومي المصري، ومقومات إدارة مؤسسات الدولة و ارتباطها باحتياجات أفرادها والمهارات المطلوبة واللازمة لكافة المستويات الادارية كركائز أساسية للأمن القومى، كذلك تناول سياسات القوى الكبرى فى النظام العالمى والقوى الإقليمية فى المنطقة العربية وتأثير كل منهما على الأمن القومى المصرى مبينا الإرهاب كأحد أنواع الحروب بالوكالة وحروب الجيل الرابع 
و قد ناقش عاشور القضايا الأفريقية والعربية التي تدخل فيها مجلس الأمن مبينا سياسات وتشكيل مجلس الأمن الدولى، وضرورة التحري والبحث حول المعلومة قبل ترديدها وكيفية تأثيرها على الأمن القومي ، مبينا دور القوات المسلحة فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى.


 

جامعة القاهرة التعليم العالي وزير التعليم العالي القاهرة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

رباعي محترف وثلاثي محلي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة.. فيديو

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

فاز على ميسي وخسر من صلاح وفاوضه منتخب مصر.. عالمي جديد على أعتاب تدريب الأهلي

موضوعات متعلقة

التصدي للأفكار غير السوية ومحاربة الفكر المتطرف.. بملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية

حقوق حلوان تطلق برنامجا تدريبيا للعمل بالهيئات القضائية والمحاماة

أخبار التعليم.. محافظ القاهرة يقرر النزول بتنسيق الثانوي العام من 232 إلى 222 درجة.. ومد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة 2022 يوما إضافيا

كان محبا للدرسة واشتهر بشقاوته.. ذكريات أحمد السقا مع الطفولة… نوستالجيا

مدير برنامج النانو بمدينة زويل: مهرجان العلوم يعكس أهداف "صاحب الفيمتو ثانية" لتوعية المواطنين بتطورات التكنولوجيا.. ونعمل على تبسيط العلوم المختلفة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ... تعرف علي موعد إعلانها

الفرصة الأخيرة.. آخر موعد للتسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 للناجحين في الثانوية العامة

ننشر مصروفات برامج كليات جامعة حلوان الأهلية 2022

ترشيحاتنا

الأوروبيون يعانون| كارثة الطاقة تعصف بالغرب.. ومصر تدير الأزمة بشكل مختلف

التعليم العالي: مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يوما إضافيا

السيسي: سياستنا الجديدة الإعلان عن أسعار استرشادية للمحاصيل للتشجيع على زراعتها

برلماني يطالب بوضع ملف الأجور والمعاشات علي رأس أولويات المؤتمر الاقتصادي المقبل

الشركة المنظمة: إلغاء معسكر الأهلي في هولندا.. وتحديد البديل

رفض دعوى اتهام طالب الشرقية بسب وقذف راشفورد نجم مانشستر يونايتد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سالوبيت شورت.. دنيا سمير غانم تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

ماركات عالمية وأسعار خرافية.. سعر صادم لإطلالة درة في أحدث ظهور| شاهد

بـ التايجر.. درة في إطلالة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

تكريم لبلبة بالقاهرة السينمائي للمرة الثانية خلال ٩ سنوات.. ما الذي حدث في مهرجان العاصمة؟

فيديو

عزل أول مصري مصاب بالمرض.. أعراض وكيفية علاج جدري القرود |فيديوجراف

تكريم لبلبة بالقاهرة السينمائي للمرة الثانية خلال ٩ سنوات.. ما الذي حدث في مهرجان العاصمة؟

عاش.. شاب جزائري يتزوج من عروسين في وقت واحد| فيديو جراف

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ